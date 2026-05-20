Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ поискаха смъртна присъда за Раул Кастро

Днес, 07:02

САЩ повдигнаха обвинения срещу бившия кубински лидер Раул Кастро, съобщи Ройтерс.

Обвинението е заведено от администрацията на Доналд Тръмп и е свързано с инцидент от 1996 г., когато кубински изтребители МиГ свалят два цивилни самолета “Чесна” на кубински дисиденти от Маями (Brothers to the Rescue), при което загиват четирима души, трима от които са американски граждани. По това време Раул Кастро е министър на отбраната на Куба и според американските власти именно той е издал заповедта за атаката. Самата атака става над международни води.

Прокуратурата иска смъртна присъда за Раул Кастро, съобщи американското министерство на правосъдието. 

Хавана винаги е поддържала тезата, че самолетите са нарушили кубинското въздушно пространство и действията на армията са били легитимна защита. Тогавашният лидер Фидел Кастро заявяваше приживе, че военните са действали по постоянни инструкции за охрана на границата, а брат му Раул не е издавал конкретна заповед в този случай.

94-годишният Раул Кастро е по-малкият брат на Фидел Кастро. След като Фидел се разболя тежко, Раул пое управлението на страната - той стана временен лидер на Куба от 2006 г., официално бе президент на страната от 2008 г. до 2018 г. и лидер на Комунистическата партия на Куба от 2011 до 2021 г., когато официално се пенсионира и предаде властта на настоящия президент Мигел Диас-Канел.

Мигел Диас-Канел заяви днес, че обвиненията срещу Раул Кастро „липсват правни основания“, а целта им е да оправдаят безразсъдната военна агресия срещу страната.

Ескалация с Куба няма да има, заяви Доналд Тръмп. Малко по-късно южното командване на САЩ официално съобщи, че ударна група на ВМС на САЩ, начело със самолетоносача "Iwo Jima", е навлязла в Карибско море и се приближава към Куба. Есминецът „Гридли“ и спомагателният кораб „Патуксент“ са част от групата.

По-рано вестник „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че Вашингтон може да приложи „венецуелския сценарий“ и да арестува 94-годишния Раул Кастро, след като му бъдат повдигнати обвинения.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Раул Кастро, САЩ, Куба

Още новини по темата

САЩ ще повдигнат обвинение на кубинския лидер Раул Кастро
15 Май 2026

Куба е пред енергиен колапс след края на руските доставки от петрол
14 Май 2026

САЩ преговарят за нови военни бази в Гренландия
12 Май 2026

Иран прати нови ракети към Емирствата
05 Май 2026

Примирието между САЩ и Иран се пропука след атаката на Техеран
05 Май 2026

САЩ започват операция "Проект свобода" в Ормузкия проток
04 Май 2026

САЩ съкращават военния си състав в Германия с далеч над 5000 души
03 Май 2026

Иран представи ново предложение на САЩ
01 Май 2026

Демократите плашат Тръмп със съд заради войната в Иран
30 Апр. 2026

Чарлз III призова за единство на Запада в реч пред Конгреса на САЩ
29 Апр. 2026

САЩ отмениха мораториума върху смъртното наказание на федерално ниво
25 Апр. 2026

Съд блокира заповедта на Тръмп за връщане на мигранти от границата
25 Апр. 2026

Тръмп удължи примирието с Иран
21 Апр. 2026

САЩ задържаха втори ирански кораб
21 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса