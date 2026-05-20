САЩ поискаха смъртна присъда за Раул Кастро

САЩ повдигнаха обвинения срещу бившия кубински лидер Раул Кастро, съобщи Ройтерс.

Обвинението е заведено от администрацията на Доналд Тръмп и е свързано с инцидент от 1996 г., когато кубински изтребители МиГ свалят два цивилни самолета “Чесна” на кубински дисиденти от Маями (Brothers to the Rescue), при което загиват четирима души, трима от които са американски граждани. По това време Раул Кастро е министър на отбраната на Куба и според американските власти именно той е издал заповедта за атаката. Самата атака става над международни води.

Прокуратурата иска смъртна присъда за Раул Кастро, съобщи американското министерство на правосъдието.

Хавана винаги е поддържала тезата, че самолетите са нарушили кубинското въздушно пространство и действията на армията са били легитимна защита. Тогавашният лидер Фидел Кастро заявяваше приживе, че военните са действали по постоянни инструкции за охрана на границата, а брат му Раул не е издавал конкретна заповед в този случай.

94-годишният Раул Кастро е по-малкият брат на Фидел Кастро. След като Фидел се разболя тежко, Раул пое управлението на страната - той стана временен лидер на Куба от 2006 г., официално бе президент на страната от 2008 г. до 2018 г. и лидер на Комунистическата партия на Куба от 2011 до 2021 г., когато официално се пенсионира и предаде властта на настоящия президент Мигел Диас-Канел.

Мигел Диас-Канел заяви днес, че обвиненията срещу Раул Кастро „липсват правни основания“, а целта им е да оправдаят безразсъдната военна агресия срещу страната.

Ескалация с Куба няма да има, заяви Доналд Тръмп. Малко по-късно южното командване на САЩ официално съобщи, че ударна група на ВМС на САЩ, начело със самолетоносача "Iwo Jima", е навлязла в Карибско море и се приближава към Куба. Есминецът „Гридли“ и спомагателният кораб „Патуксент“ са част от групата.

По-рано вестник „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че Вашингтон може да приложи „венецуелския сценарий“ и да арестува 94-годишния Раул Кастро, след като му бъдат повдигнати обвинения.