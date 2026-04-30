Демократите плашат Тръмп със съд заради войната в Иран

Демократите може да заведат дело срещу американския президент Доналд Тръмп, ако след 1 май той продължи военната операция срещу Иран, без да е получил одобрението на Конгреса на САЩ, съобщи Time. Този срок е задължителен според Резолюцията за военните правомощия от 1973 г. (War Powers Resolution of 1973), известна още като Закон за военните правомощия (War Powers Act).

Президентът е длъжен да уведоми Конгреса в рамките на 48 часа след изпращането на американски въоръжени сили в чужбина за участие в бойни действия, което Тръмп направи. Ако Конгресът не обяви война или не даде изрично разрешение за използване на военна сила, президентът може да води операцията само за период до 60 дни. След изтичането на тези 60 дни законът предвижда допълнителни 30 дни за безопасно изтегляне на войските, ако няма одобрение от законодателната власт. Така общият период може да достигне до 90 дни в определени ситуации.

Законът е приет на 7 ноември 1973 г. като реакция на Виетнамската война и тайните бомбардировки в Камбоджа. Тогавашният президент Ричард Никсън налага вето върху закона, но Конгресът успява да го отхвърли с мнозинство от две трети, превръщайки го в действащо право.

Демократите инициираха в сряда изслушване на министъра на отбраната Пийт Хегсет в Капитолия. Там те обвиниха действащата администрация, че дава различни причини за военната операция, че кампанията вече е отнела живота на 13 американски военнослужещи и струва най-малко 25 млрд. долара и че в крайна сметка е на път да наруши Закона за военните правомощия.

Седмици наред много републиканци подкрепяха начина, по който Тръмп води войната. Но с нарастването на жертвите, скока на енергийните пазари и засилването на американското присъствие в Близкия изток, демократите използваха изслушването, за да формулират по-широко обвинение: че тактическите военни успехи са заменили последователната стратегия.