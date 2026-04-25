Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп отмени визитата на пратениците си в Пакистан

Днес, 19:07
Доналд Тръмп отмени новия кръг преговори след отказа на Иран. Иранският външен министър заминава за Русия
ЕПА/БГНЕС
Доналд Тръмп отмени новия кръг преговори след отказа на Иран. Иранският външен министър заминава за Русия

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че е отменил пътуването на специалния пратеник Стив Уиткоф и зет си Джаред Къшнър до Пакистан, където е била планирана среща с представители на Иран.

"Казах на моите сътрудници преди малко, точно когато се готвеха да отпътуват: "Не, вие няма да летите 18 часа, за да отидете там, да сетите и да говорите за нищо", каза американският президент. Тръмп добави: "Имаме всички възможности. Могат да ни се обадят, когато пожелаят".

По-рано в Исламабад е пристигнал външният министър на Иран Абас Арагчи – предполагаше се, че в страната може да се проведат иранско-американски преговори. Въпреки това Техеран, след съобщенията за изпращане на американски представители, заяви, че среща със САЩ няма да се състои.

По данни на иранското външно министерство, Арагчи ще проведе преговори с ръководството на Пакистан, след което ще отпътува за Оман, а след това – за Русия.

По-рано медиите писаха, че преки преговори между Иран и САЩ ще се проведат в понеделник.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, Иран

Още новини по темата

Примирието между Израел и Ливан е удължено с три седмици
24 Апр. 2026

Тръмп удължи примирието с Иран
21 Апр. 2026

САЩ задържаха втори ирански кораб
21 Апр. 2026

Трети министър напусна правителството на Тръмп
21 Апр. 2026

Тръмп: САЩ задържаха огромен товарен кораб под ирански флаг
20 Апр. 2026

Иран отново затвори Ормузкия проток
18 Апр. 2026

Иран обяви, че отваря Ормузкия проток
17 Апр. 2026

Европа има авиационно гориво само за 6 седмици
16 Апр. 2026

Танкери преминаха протока въпреки блокадата
14 Апр. 2026

15 американски военни кораба блокират Ормузкия проток

13 Апр. 2026

И американците ще блокират Ормузкия проток
12 Апр. 2026

Преговорите между Иран и САЩ се провалиха
12 Апр. 2026

Преговорите между САЩ и Иран в Исламабад се проточват
12 Апр. 2026

Тръмп обяви началото на разчистване на Ормузкия проток
11 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа