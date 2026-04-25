Тръмп отмени визитата на пратениците си в Пакистан

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че е отменил пътуването на специалния пратеник Стив Уиткоф и зет си Джаред Къшнър до Пакистан, където е била планирана среща с представители на Иран.

"Казах на моите сътрудници преди малко, точно когато се готвеха да отпътуват: "Не, вие няма да летите 18 часа, за да отидете там, да сетите и да говорите за нищо", каза американският президент. Тръмп добави: "Имаме всички възможности. Могат да ни се обадят, когато пожелаят".

По-рано в Исламабад е пристигнал външният министър на Иран Абас Арагчи – предполагаше се, че в страната може да се проведат иранско-американски преговори. Въпреки това Техеран, след съобщенията за изпращане на американски представители, заяви, че среща със САЩ няма да се състои.

По данни на иранското външно министерство, Арагчи ще проведе преговори с ръководството на Пакистан, след което ще отпътува за Оман, а след това – за Русия.

По-рано медиите писаха, че преки преговори между Иран и САЩ ще се проведат в понеделник.