Еди Рама обвини Иран за Фламинго революцията в Албания

Докато десетки хиляди албанци протестират дни наред срещу евентуалния курорт на Джерад Кушнер и Иванка Тръмп на адриатическото крайбрежие на Албания, премиерът Еди Рама обвини днес за разпалването на недоволството Иран.

"Има само един злонамерен играч и това е Техеран. Знаем това като факт. Никога не съм казвал и никога няма да кажа, че Иран е измислил тази история. Това, което казвам, е, че Иран веднага се включи в тази история. Незабавно. И вече няколко години сме в състояние на кибервойна с Иран. Те извършиха ужасна, мащабна кибератака срещу Албания в опит да унищожат цялата ни критична инфраструктура", каза Рама.

Преди два дни премиерът настоя, че Албания ще продължи реализацията на луксозния туристически проект.

Протестиращите искат проектът да бъде спрян заради въздействието му върху защитена влажна зона, която е местообитание на фламинго, тюлени и морски костенурки.

Protests continue across Albania against a planned Kushner-backed luxury resort near a protected coastal area. pic.twitter.com/LjMWIPp6E2 — Clash Report (@clashreport) 11 юни 2026 г.

Фламингото се превърна в символ на движението. Демонстрантите носят розови надуваеми птици и плакати с надпис „Фламинго революция“.

Рама остава твърд в позицията си. Той заяви, че инвеститорите през следващите месеци ще „впечатлят“ обществеността със своите планове. По думите му части от курорта може да бъдат отворени за посетители преди края на десетилетието.

„Казвам ви, това ще бъде красив проект. Ще го реализираме и ще се гордеем, че допринасяме с него за Европа“, каза Рама в интервю в кабинета си, на няколко метра от мястото, където всяка вечер се провеждат протести срещу проекта.

Albania’s PM Edi Rama:



Do you know when flamingos started returning to Albania? Because they weren't there.



When I came into government, when we took over the government, there were no flamingos there.



Why? Because Albania was a hotspot for illegal hunting.



And flamingos,… pic.twitter.com/eQHrdVQXZZ — Clash Report (@clashreport) 11 юни 2026 г.

„Избран съм, за да осъществявам такива неща. Не съм избран, за да ме водят хора, които имат различна визия за развитието на страната“, добави той.

61-годишният Рама, бивш баскетболист и художник, е на власт от 2013 г. и се стреми да въведе Албания в ЕС. Той се гордее с процеса на модернизация на страната, която десетилетия наред беше в застой при особено твърда комунистическа диктатура до 90-те години.

Проектът за курорт, подкрепян от Рама, е замислен от Кушнeр и съпругата му Иванка Тръмп. Двамата, по собствените им думи, са се влюбили в Албания преди няколко години по време на пътуване с лодка. Тогава Рама се запознава с тях и ги описва като „много приятни, скромни... добри хора“.

Днес инвестиционната компания на Кушнeр Affinity Partners участва в проект на стойност 1,4 млрд. евро край защитената зона Вьоса-Нарта, както и в друг проект на близкия остров Сазан.

Протестите започнаха в края на май, когато районът край Вьоса-Нарта беше ограден с бодлива тел по време на работа по път за достъп и други подготвителни дейности. При сблъсъци с частна охрана бяха ранени няколко демонстранти, а недоволството след това се пренесе и в Тирана.

Междувременно оградата беше премахната. Рама призна, че поставянето ѝ е било „срамна идея“.

Въпреки това той омаловажи опасенията за околната среда. По думите му оценката за въздействието върху природата все още не е завършена и ще бъде извършвана паралелно с дейностите.

Джаред Кушнер имаше планове и за още един проект на Западните Балкани, в Сърбия.

Той обяви намерение за обновяване на комплекса на Генералния щаб в Белград, разрушен при въздушната операция на НАТО през 1999 г. срещу режима на Слободан Милошевич.

Срещу това обаче остро се противопоставиха представители на професионалните среди, опозицията и студентите в блокада.

След като през декември 2025 г. сръбската прокуратура за организираната престъпност внесе обвинителен акт срещу министъра на културата Никола Селакович, компанията на Кушнер съобщи, че се оттегля от проекта. Съдебният процес срещу министър Селакович все още продължава.