Живеещ в Маями бизнесмен, издирван в Албания по подозрения, че е прал пари от наркотрафик, е заподозрян и в подправяне на документи за собственост върху земята, на която Джаред Къшнър планира да изгради курорт на Адриатическо море за милиарди долари. Това се посочва в материали по разследване на албанската агенция за борба с организираната престъпност, с които се е запознала агенция Reuters.

Бизнесменът Артур Шеху отрича всички обвинения, заяви неговият адвокат Куйтим Чакрани. Той потвърди, че албанската прокуратура е издала заповед за ареста на Шеху по обвинение в пране на пари за наркокартели.

Според материалите по делото Шеху и негови съучастници са внасяли кокаин от Южна Америка през европейски пристанища, а впоследствие са изпирали печалбите, изграждайки империя от недвижими имоти, включително чрез използване на фалшифицирани документи за собственост.

„Нищо от твърденията относно г-н Артур Шеху не е вярно. Той не е нито наркотрафикант, нито фалшификатор на документи за собственост“, заяви Чакрани.

Говорител на Министерството на правосъдието на САЩ отказа коментар дали е получено искане от Албания за издирването или задържането на Шеху в Маями.

През април Шеху е продал крайбрежния терен, предвиден за бъдещия курорт, на компанията Albania Land Development. Тя е собственост на Sazan Real Estate Development - дружеството, което развива проекта с подкрепата на Джаред Къшнър - както и на други инвеститори.

„Въз основа на събраните доказателства са налице основателни подозрения, че посочените активи са придобити чрез използване на фалшифицирани документи“, пишат прокурорите в материалите по делото.

В тях не се съдържат обвинения за неправомерни действия срещу зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп Джаред Къшнър, Sazan Real Estate Development, Albania Land Development или останалите инвеститори в проекта. Reuters не е открила доказателства, че инвеститорите са били запознати с подозренията срещу Шеху към момента на покупката на земята.

Говорител на Sazan Real Estate Development не коментира обвиненията срещу Шеху, но заяви, че компанията смята придобиването на земята за напълно законно.

Albania Land Development не е отговорила на запитванията за коментар.

Говорител на Джаред Къшнър също отказа коментар. Макар Sazan да е потвърдила, че Къшнър е инвеститор в проекта, точният му дял и размерът на инвестицията не са публично известни.

Обвиненията, че документите за собственост може да са фалшифицирани, създават ново препятствие пред проекта, който вече е обект на масови протести заради опасения, че застрашава ценни природни местообитания.

Жители на село Звернец, разположено близо до бъдещия курорт, оспорват правото на собственост на Шеху повече от десетилетие.

Миналия месец десетина от тях показаха на Reuters нотариални актове и данъчни документи, които според тях доказват, че именно те са законните собственици на земята. Адвокатът им Костандин Беко заяви, че делото все още не е приключило и те възнамеряват да поискат съдът да спре строителството на комплекса.

Курортът с подкрепата на Къшнър е планиран върху ивица от диви плажове, гори и влажни зони, обитавани от морски костенурки и фламинго. Именно фламингото се превърна в символ на протестиращите, които наричат кампанията си „Революцията на фламингото“.

През 2024 г. Къшнър представи проекта в социалните мрежи. Той не е оповестявал публично размера на инвестицията си.

Албанското правителство категорично подкрепя проекта и твърди, че протестите са организирани от политическите му опоненти.

По повод обвиненията срещу Шеху говорител на правителството заяви, че държавата не се намесва в частни сделки, но подчерта, че проектът се изпълнява в съответствие с албанското и европейското законодателство.

Материалите срещу Шеху са подготвени от Специализираната структура за борба с корупцията и организираната престъпност (SPAK), създадена през 2019 г. като независим орган със собствени следователи и прокурори.

Документите съдържат около 200 страници и не са публично достояние. Говорител на SPAK потвърди пред Reuters, че по случая се води разследване, но отказа допълнителни подробности.

Документите са с дата 12 юни 2026 г. Същия ден SPAK публично обяви, че е издала заповеди за арест на 20 души по обвинения в наркотрафик и пране на пари.

Според документите на SPAK Шеху е продал земята за бъдещия курорт за около 110 милиона евро. Прокуратурата твърди, че средствата са били блокирани по сметка на нотариус, така че да не достигнат до Шеху.

От Sazan Real Estate Development заявиха: „Продължаваме да смятаме, че придобиването на земята е извършено законно и в съответствие с приложимите процедури. Както винаги, ще уважаваме и ще съдействаме на всеки законен процес, ако това бъде поискано.“

На въпрос защо компанията е убедена в законността на сделката въпреки обвиненията на прокуратурата, Reuters не е получила допълнителен отговор.

Адвокатът Чакрани заяви, че семейството на Шеху притежава земята още от времето на Османската империя – преди повече от век – и че тя е била продадена напълно законно на инвеститорите. Той описа Шеху като почтен гражданин, получил политическо убежище в САЩ през 1998 г., след като „престъпни групировки“ убили пред очите му брат му и чичо му. Reuters отбелязва, че не е успяла да потвърди тази информация.