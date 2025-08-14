Албанският премиер еднолично закри цяла телевизия

ЕПА/БГНЕС Еди Рама (в средата) с генералния секретар на НАТО Марк Рюте (вдясно) и нидерландския премиер Дик Схооф през юни

Без никакво съдебно решение албанският премиер Еди Рама еднолично закри телевизионния канал News24 в поредна атака срещу свободата на словото в страната.

На 11 август 2025 г. News24 е бил принуден да преустанови излъчването си след полицейско нахлуване, разпоредено лично от Рама. Помещенията на Focus Media Group, където се намират редакциите на News24, BalkanWeb, Panorama и Gazeta Shqiptare, са били обградени рано сутринта, а електрозахранването - прекъснато. Журналистите не са имали право да отидат до работните си места. Излъчването на ТВ сигнал е било спряно в 7:36 ч и частично възстановено само през YouTube канала.

Властите се позовават на спор за собственост, свързан с прехвърлянето на част от комплекса на държавно предприятие, без да посочват конкретното правно основание, нито да оповестят съдебно решение.

Лидерът на опозиционната Демократическа партия Сали Бериша определи операцията като „примитивен акт на политическо отмъщение“, целящ да заглуши „една от последните независими медии в страната“.

News 24 е третият информационен канал след Agon Channel и Ora News, който е затворен при режима на Еди Рама, припомня БГНЕС.

За Блеряна Бино, директор на Центъра SCiDEV и представител на SafeJournalists, същността на проблема надхвърля политическите напрежения: „Не става въпрос да се съди редакционната линия, а да се провери дали властта се упражнява законно и с въздържаност“, казва тя

„Затварянето на News24 без съдебно решение създава тревожен прецедент, който поражда основателни опасения за възможно произволно упражняване на институционална власт, заобикалящо законните процедури. Когато липсват законност, прозрачност и пропорционалност, свободата на медиите, върховенството на закона и общественият интерес са застрашени,“ коментира пък Balkan Insight.

Делегацията на Европейския съюз в Тирана съобщи, че следи отблизо ситуацията с Focus Media. „Разногласията между всички заинтересовани страни трябва да бъдат разрешени в съответствие със закона и правните процедури. В този контекст е важно всяко предприето действие да не нарушава свободата на журналистите да упражняват правото си да разпространяват информация и да запазват поверителността на източниците си. Това са съществени аспекти на свободата и плурализма на медиите, които са от основно значение за спазването на правовата държава”, обяви делегацията на ЕС.

Около 230 журналисти и служители на Focus Media Group вече нямат достъп до офисите си, а заплатите и социалните им осигуровки се забавят.

Отвъд конкретиката с News24, този случай поставя под светлината на прожекторите една тревожна тенденция: използването на институционалната власт за заобикаляне на редовните процедури, което отслабва върховенството на закона. Защитниците на свободата на медиите подчертават, че проблемът не е в мнението, което може да се има за дадена редакция, а в способността на институциите да действат прозрачно и в съответствие с правилата.

В Албания се забелязва концентрация на собствеността, икономическа зависимост и нарастваща самоцензура и по този начин пресата се превръща в обикновен проводник на пропаганда.