Албания назначи ИИ за министър в правителството

Албания стана първата страна в света, която назначи изкуствен интелект за министър. Виртуалният член на правителството на премиера Еди Рама се казва Диела, което означава "слънце" на албански. Тя ще отговаря за всички обществени поръчки, обяви министър-председателят в четвъртък.

Рама заяви, че решенията за търговете ще се вземат "от другите министерства" и ще се предават на Диела, която ще бъде със статут на "министър на обществените поръчки". Премиерът обяви, че Албания ще се превърне в страна, където обществените търгове са "сто процента некорумпирани и където всички публични средства, които преминават през тръжния процес, са напълно прозрачни".

"Това не е научна фантастика, а задължение на Диела", каза Рама.

Досега ИИ "Диела" е бил виртуален асистент на правителствения портал e-Albania. Платформата позволява на местните граждани да имат достъп до почти всички държавни услуги по дигитален път.

Сега министър Диела вече има дори собствен аватар, представляващ млада жена, облечена в традиционна албанска носия.