Стартъп за изкуствен интелект иска да споделя приходите си с медиите

Калифорнийският стартъп Perplexity предлага нов тип партньорство за споделяне на приходите си с медиите, чиито новини се използват от неговия генеративен модел за изкуствен интелект. Началният бюджет е 42,5 милиона долара, предава АФП.

Стартъпът, базиран в Сан Франциско, е специализиран в онлайн търсене с генеративен ИИ.

Няколко медийни групи вече сключиха споразумения с компании в областта на изкуствения интелект - ''Уолстрийт джърнъл'', ''Дейли Телеграф'', вестник ''Монд'', ''Вашингтон пост'', ''Политико“, ''Билд'', ''Велт'' с OpenAI, Associated Press с Google, ''Ню Йорк Таймс'' с Amazon, АФП с Mistral.

Новото в партньорството с Perplexity се основава на принципа на обединяване на приходите от бъдещ абонамент, наречен Comet Plus, който ще дава достъп за 5 долара на месец до съдържанието на партньорските издатели, с които след това ще се разпределят печалбите.

Perplexity запазва 20% от общите приходи за покриване на разходите за изчислителни ресурси и разпределя 80% на участващите издатели, уточнява компанията.

Приходите на издателите ще се изчисляват пропорционално на използването на техните съдържания, съгласно три критерия: когато потребителите посещават техните сайтове чрез линка, предоставен от AI асистента, когато роботите за събиране на данни на Perplexity получават достъп до статиите, за да отговорят на въпросите на потребителите, или когато AI агентът изпълнява сложни задачи благодарение на медийното съдържание.

Това партньорство се стартира в период, в който много създатели и издатели обвиняват големите играчи в областта на генеративната ИИ, че използват съдържанието им за създаване на търговски услуги без разрешение и възнаграждение. Вече са подадени различни жалби - на Reddit срещу Anthropic или тази на ''Ню Йорк Таймс'' срещу OpenAI. WSJ и ''Ню Йорк Пост'' също заведоха дела срещу Perplexity през 2024 г.