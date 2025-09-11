Любопитни деца гостуваха на "Сега".

Любопитни деца от образователен център “Брейнланд” гостуваха на редакцията на “Сега”. Децата научиха много нови неща за новините и разследващата журналистика от Таня Петрова. Те правиха проверки в имотния регистър и в регистъра на търговските дружества и научиха колко лесно е да разбереш повече за света около нас.

Гостуването на децата е част от лятната им занималня. Момичетата и момчетата първо се почерпиха със сладости, а после слушаха как се правят новините и написаха сами такава новина. Четете я в момента. На всички деца пожелаваме успешна учебна година.