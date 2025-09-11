Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Любопитни деца гостуваха на “Сега”

Днес, 11:06
Любопитни деца гостуваха на "Сега".
Любопитни деца гостуваха на "Сега".

Любопитни деца от образователен център “Брейнланд” гостуваха на редакцията на “Сега”. Децата научиха много нови неща за новините и разследващата журналистика от Таня Петрова. Те правиха проверки в имотния регистър и в регистъра на търговските дружества и научиха колко лесно е да разбереш повече за света около нас. 

Гостуването на децата е част от лятната им занималня. Момичетата и момчетата първо се почерпиха със сладости, а после слушаха как се правят новините и написаха сами такава новина. Четете я в момента. На всички деца пожелаваме успешна учебна година. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

медии

Още новини по темата

Стартъп за изкуствен интелект иска да споделя приходите си с медиите
26 Авг. 2025

Борисов се извини на журналист – само за тона, не и за думите си
03 Юли 2025

Асен Иванов пое новините на bTV
02 Юли 2025

Естония осъди журналистка на 6 г. затвор за държавна измяна
11 Юни 2025

Медии и НПО в Унгария протестират срещу проектозакон за преследването им
15 Май 2025

Тръмп и Мъск прекратиха медийни абонаменти
20 Февр. 2025

Журналистите в Гърция обявиха 24-часова стачка
18 Февр. 2025

ГЕРБ предлага пълна забрана на вейпинга
07 Февр. 2025

Борисов абсурдно обяви медиите за по-богати от партиите
06 Февр. 2025

2.5 млн. лв. само за 4 г. дала на медии Варна при Портних
06 Февр. 2025

Борисов: В Банкя, който плаща, поръчва музиката
05 Февр. 2025

Русия забрани 81 европейски медии, включително две български
25 Юни 2024

Словашки политици обвиниха медиите за стрелбата по Фицо
17 Май 2024

Брюксел слага под контрол политическите хранилки на медиите
09 Апр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар