Пожар в Загреб унищожи небостъргача на медията "Весник"

Голям пожар избухна снощи във високата сграда на медията "Весник“ в хърватската столица Загреб. Стихията все още още не е потушена, съобщават балкански медии, цитирани и от българския сайт "Фокус". Небостъргачът, построен по времето на Тито, е един от символите на Загреб.

Близо 100 пожарникари гасят в сградата. Огънят е обхванал няколко етажа, а според текущата информация по време на лумването не е имало никой. Газът и електричеството са спрени в цялото здание. Причината за инцидента все още не е известна.

Кметът на Загреб Томислав Томашевич дойде на място: "Постоянно бушува на различни етажи. Излиза отвътре и отвън. За съжаление, щетите са тотални. Мажоритарен собственик на сградата е държавата. Строителните инженери ще трябва да видят дали конструкцията е за разрушаване“. "Засега няма опасност от срутване. Най-важното е да няма жертви и най-важното е безопасността на пожарникарите“, поясни Томашевич.

"Щетите са големи. Въпреки факта, че по-голямата част от сградата е изоставена, помещенията вътре са пълни с оборудване и документи. Получихме сигнал около 23:00 часа. Интересното е, че имаше само едно съобщение от граждани. Иначе винаги получаваме много сигнали за големи пожари“, коментира Синиша Йембрих, командир на обществената пожарна бригада в Загреб. Според него огънят е достигнал до долните етажи и партера през вентилацията. Очаква пожарът да бъде овладян през деня.