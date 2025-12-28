Медия без
НАТО разреши на Хърватия да пази сама небето си с 12 "Рафал"

Военните министри на България и Албания обсъдиха защитата на Източния фланг на Алианса

Днес, 10:57
Изтребител "Рафал"
Изтребител "Рафал"

Хърватия ще поеме пълния контрол върху наблюдението и защитата на въздушното си пространство от 1 януари 2026 г., използвайки самолетите "Рафал" в рамките на интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана NATINAMDS, съобщи днес Министерството на отбраната, цитирано от ХИНА и БТА.

Министерството посочи, че благодарение на интензивното обучение по време на въвеждането на самолетите "Рафал" в оперативна служба персоналът е достигнал необходимата подготовка за провеждане на мирновременни задачи на охрана на въздушното пространство. Мисията ще се осъществява денонощно седем дни в седмицата съгласно стандартите на НАТО и националните регламенти.

Хърватия купи 12 използвани самолета "Рафал" (Rafale F3R) от Франция през 2021 г. за 1,13 млрд. евро. Първият самолет беше доставен през 2023 г., а последният пристигна през април тази година.

По време на периода на обучение на хърватските пилоти охраната на въздушното пространство беше временно поета от бази на НАТО в съседните Италия и Унгария, като бяха използвани самолети "Юрофайтър" на италианските военновъздушни сили и "Грипен" на унгарските военновъздушни сили съгласно технически споразумения между министерствата на отбраната.

Министерството уточни, че Хърватия не е понесла разходи в този преходен период, тъй като НАТО позволява на съседни съюзнически страни да извършват мисии по охрана на въздушното пространство без заплащане. 

В същото време министърът на отбраната Атанас Запрянов проведе среща с министъра на отбраната на Албания Пиро Вънгу. Във фокуса на разговорите е бил приносът на България и Албания в изпълнението на мерките за усилване на способностите на НАТО за възпиране и отбрана на Източния фланг на Алианса. Акцент беше поставен на развитието на оперативните способности на Многонационалната бойна група на НАТО в България.

Министър Пиро Вънгу е на работно посещение в нашата страна. В рамките на визитата ръководената от него албанска делегация посети учебен полигон „Ново село“. Министър Пиро Вънгу проведе среща с албанските военнослужещи, включени в състава на Многонационалната бойна група на НАТО в България. Той поздрави военнослужещите по повод настъпващите новогодишни празници.

 

