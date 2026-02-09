Европа търси алтернатива на Visa и Mastercard

Европа „спешно“ трябва да намали зависимостта си от американските платежни компании като Visa и Mastercard, заяви ръководител на банков алианс пред FT. Други източници предупреждават, че американското пазарно доминиране може да бъде използвано като оръжие, ако трансатлантическите отношения се влошат.

„Силно зависими сме от международни решения за плащания“, каза Мартина Ваймерт, главен изпълнителен директор на European Payments Initiative (EPI) – консорциум от 16 европейски банки и компании за финансови услуги. „Да, имаме добри национални активи като местни схеми за платежни карти... но нямаме нищо трансгранично. Ако казваме, че независимостта е толкова важна, а всички знаем, че това е въпрос на време... имаме нужда от спешни действия“, добави тя.

Според Европейската централна банка (ЕЦБ), Visa и Mastercard са обслужвали почти две трети от картовите транзакции в Еврозоната през 2022 г., като в 13 страни членки липсва национална алтернатива на американските доставчици. Дори там, където съществуват местни схеми, тяхното използване намалява.

С намаляването на употребата на пари в брой, европейските служители стават все по-загрижени, че силата на американските платежни компании може да бъде използвана за натиск в случай на сериозен разрив в отношенията. Това е една от няколкото критични области, в които европейците се опасяват, че блокът е станал твърде зависим от американски компании. Наскоро ръководителят на белгийската киберсигурност предупреди, че Европа е „загубила интернет“ поради доминирането на американските технологични гиганти.

„Дълбоката интеграция създаде зависимости, с които може да се злоупотреби, когато не всички партньори са съюзници“, предупреди Марио Драги, бивш президент на ЕЦБ, в скорошна реч. „Това, която някога се смяташе за източник на взаимна сдържаност, се превърна в източник на лостове за влияние и контрол.“

EPI, чиито членове включват BNP Paribas и Deutsche Bank, пусна през 2024 г. европейска алтернатива на Apple Pay, наречена Wero. Схемата за цифрови плащания вече твърди, че има 48,5 милиона потребители в Белгия, Франция и Германия, с планове за разширяване към онлайн плащания и плащания в магазини до 2027 г.

Ваймерт отбеляза, че банките и търговците до голяма степен осъзнават необходимостта от изграждане на трансгранична европейска мрежа, но „геополитическият контекст“ е превърнал темата в приоритетна.

ЕЦБ посочи, че минали инициативи на частния сектор са показали трудности при мащабирането, като говорител цитира „борбата на участниците да се споразумеят за общи стандарти“. Централната банка популяризира дигиталното евро – публична инициатива за дигитални плащания в Еврозоната, целяща да засили паричния суверенитет на блока.

Пиеро Чиполоне, член на изпълнителния съвет на ЕЦБ, подчерта значението му: „Като европейски граждани искаме да избегнем ситуация, в която Европа е прекомерно зависима от платежни системи, които не са в наши ръце.“

Проектът обаче разделя политиците, а някои кредитори лобират срещу него, твърдейки, че ще подкопае усилията на частния сектор. Гласуването в Европейския парламент по-късно тази година вероятно ще бъде оспорвано до последно. Търговците в Еврозоната ще трябва да приемат дигитални евро в магазините и онлайн до 2029 г.

Ваймерт обаче предупреди, че при влошаване на геополитическото напрежение дигиталното евро може да закъснее. „Проблемът е, че то ще се появи след няколко години, може би след края на мандата на Доналд Тръмп. Мисля, че времето ни изтича“, добави тя.