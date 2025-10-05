Mastercard маха номерата от картите си

Като важна стъпка към борбата с кражбите на самоличност, компания Mastercard обяви планове за премахване на 16-цифрени номера от кредитните и дебитните карти до 2030 г. Това бележи преход към обработка на биометрични данни, което намалява зависимостта от физическите карти, като същевременно подобрява сигурността на потребителите по целия свят.

Mastercard представя първата си кредитна карта без номер в Австралия като част от партньорство си с AMP Bank. Според скорошно съобщение за пресата, клиентите на AMP Bank ще получат достъп до технологията за сигурно плащане на Mastercard, включително първата в Австралия дебитна карта без номер.

Премахването на видимите номера на карти ще осигури по-силна защита срещу измами, като същевременно ще позволи на клиентите да имат сигурен достъп до своите данни чрез приложението на банката, за да извършват транзакциите, които искат.

Актуализираното приложение AMP Bank ще включва допълнителни функции за сигурност, включително усъвършенствани системи за предотвратяване на измами и мултимодално биометрично удостоверяване. Клиентите ще бъдат подканени да влязат с помощта на Face ID или разпознаване на пръстови отпечатъци, докато новите потребители ще трябва да правят видео селфита по време на регистрацията – допълнителен слой сигурност, насочен към предотвратяване на кражба на самоличност.

"Банките трябва по-добре да подкрепят милионите малки предприятия, работещи в цяла Австралия. Ето защо разработихме нова платформа за мобилно банкиране с модерни технологии, предназначена да направи бизнес банкирането по-безопасно и по - лесно", каза Шон О 'Мали, главен изпълнителен директор на AMP Bank Group

Mastercard полага основите за бъдеще без карти от ноември 2024 г., когато обяви планове за постепенно премахване на ръчното въвеждане на карта и парола в полза на биометрично удостоверяване като разпознаване на лица и пръстови отпечатъци.

Общо през първите шест месеца на 2024 г.над 570 милиона британски лири са загубени поради измами с плащания, от които 358 милиона британски лири са резултат от неоторизирани транзакции. Въпреки че измамата с "неполучена карта" остава сравнително рядко явление, рязкото й увеличение е показателно за нарастващите опасения относно финансовата сигурност.