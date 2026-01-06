Турция строи космодрум край екватора

Турция смята да построи планирания космодрум в Сомалия, потвърди членът на борда на Турската космическа агенция (TUA) проф. д-р Ариф Карабейоглу. Планираният космически център на Турция е въпрос на стратегическа независимост, а не на престиж, заяви той. Да се разчита на компании като SpaceX означава, че други могат да решават вместо вас: „това можете да правите, но онова – не“, обясни той.

Турция не може да осъществява икономически изгодни изстрелвания от собствената си територия поради географското си положение - въздушният трафик и натоварените морета. Сомалия отговаря на всички нужди за изстрелване: близост до екватора за по-голяма ефективност, чист океан на изток, слаб трафик и безопасност, смята Карабейоглу.

Турция вече има силно присъствие в Сомалия – там се намира най-голямата турска военна тренировъчна база в чужбина (TURKSOM) и Турция управлява пристанището и летището в Могадишу. Изграждането на космическа площадка за 350 милиона долара е следващото ниво на това стратегическо партньорство, което укрепва влиянието на Анкара в Африка и Индийския океан. Общо, Турция планира да инвестира до 6 млрд долара в Сомалия.

Турската космическа площадка в Сомалия ще се намира в близост до град Кисмайо, почти на екватора. Сомалийското правителство вече отпусна на Турция територия от около 900 квадратни километра (зона с размери 30 на 30 км). Мястото е избрано и заради близостта му до вече съществуващата турска военна инфраструктура в Сомалия (TURKSOM), което улеснява логистиката и защитата на обекта.

Строителството на първата фаза официално започна в края на декември 2025, обектът трябва да е готов в средата на следващата година. Космодрумът още няма има. Наричат го "Космодрумът в Кисмайо", „Екваториална площадка за изстрелване“ и дори „Турският Кейп Канаверал“.