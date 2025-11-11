Медия без
В Турция искат 2000 г. затвор за бившия кмет на Истанбул

Днес, 14:36

Истанбулската главна прокуратура е изготвила обвинителен акт срещу бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу по дело за създаване и ръководене на организирана престъпна група. Общо по делото има 402 обвиняеми, от които 105 се намират в ареста. Прокуратурата иска присъда между 828 и 2352 години за Имамоглу, съобщава в. „Хюриет“. 

Имамоглу беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани временно от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

В средата на октомври Турската прокуратура приключи друго разследване за корупция, като внесе обвинителен акт от общо 576 страници срещу 200 души, включително седем кмета от опозиционната Народнорепубликанска партия.
 

