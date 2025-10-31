Медия без
11 души са с доживотни присъди заради смъртоносен пожар в Турция

Днес, 16:27
Горящият "Гранд Картал" в курорта Карталкая
Горящият "Гранд Картал" в курорта Карталкая

Турски съд осъди 11 души, включително собственика на хотела, на доживотен затвор заради пожар в луксозен ски курорт, при който загинаха 78 души, сред тях около 30 деца, предадоха АФП и БГНЕС.

Пожарът избухна на 21 януари в хотел „Гранд Картал“ в северния планински курорт Карталкая. Според разследващите, нормите за безопасност са били грубо нарушени.

Освен 78-те загинали, 137 души са били ранени. Цели семейства загинаха в пламъците, а близки на жертвите поставиха снимки на загиналите пред спортната зала в северния град Болу, където се проведоха съдебните заседания.

Според турските медии, собственикът на хотела, управителят и няколко членове на управителния съвет са сред осъдените на доживотен затвор. Заместник-кметът на Болу и началникът на местната пожарна служба също получиха ефективни присъди. Общо 32 души бяха изправени пред съда, от които 20 са били в предварителен арест.

Разследването установи, че пожарната аларма не е сработила в нощта на пожара и че част от газовото оборудване не е отговаряло на изискванията за безопасност.

„Ние имахме редовни проверки“, заяви в съда Халит Ергюл, собственикът на „Гранд Картал“, осъден на доживотен затвор. Той отрече вина и обвини доставчика на газовото оборудване.

„Не позволявах дори фойерверки пред хотела по време на сватби, защото не исках птиците да умират“, каза Ергюл.

Оцелели от пожара и близки на загиналите дадоха емоционални показания пред съда за трагедията, която започнала в ресторанта на хотела малко преди 3:30 ч. сутринта.

„Ходя на гробището всеки ден. Нито един психолог не може да облекчи такава болка“, каза Хилми Алтън, който е загубил съпругата си и 9-годишната си дъщеря при трагедията. 

 

