Кюрдските бойци се изтеглят от Турция

Кюрдската работническа партия (ПКК) съобщи, че изтегля всичките си бойци от Турция в Северен Ирак. С това се слага край на 40-годишните кървави битки между сепаратистите и турската държава.

„ Изтегляме всички наши сили в границите на Турция “, сподели кюрдската ПКК в изявление, прочетено днес в региона на Кандил в Северен Ирак, съобщи AFP.

В края на февруари т.г. легендарният кюрдски бунтовнически лидер Абдуллах Йоджалан - Апо призовава от затвора на остров Имралъ край Истанбул всички бойни групи да сложат оръжие и ПКК да се разпусне. 12-ият конгрес на ПКК реши през месец май да разпусне организационната структура на ПКК и да сложи край на въоръжената борба.