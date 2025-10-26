Медия без
Кюрдските бойци се изтеглят от Турция

Днес, 10:27

Кюрдската работническа партия (ПКК) съобщи, че изтегля всичките си бойци от Турция в Северен Ирак. С това се слага край на 40-годишните кървави битки между сепаратистите и турската държава. 

„ Изтегляме всички наши сили в границите на Турция “, сподели кюрдската ПКК в изявление, прочетено днес в региона на Кандил в Северен Ирак, съобщи AFP.

В края на февруари т.г. легендарният кюрдски бунтовнически лидер Абдуллах Йоджалан - Апо призовава от затвора на остров Имралъ край Истанбул всички бойни групи да сложат оръжие и ПКК да се разпусне. 12-ият конгрес на ПКК реши през месец май да разпусне организационната структура на ПКК и да сложи край на въоръжената борба.

ПКК, Турция, кюрди

