Военните пробваха преврат в още една африканска страна

07 Дек. 2025Обновена
Военните обявиха завземането на властта по националната телевизия в Бенин
Седмица след като президентът на Гвинея Бисау Умаро Сисоко Ембало бе задържан от армията, в тази част на Африка стартира друг военен преврат - в Бенин. 

Рано тази сутрин военни са атакували резиденцията на президента Патрис Талон в квартал Гезо в Котону, съобщи France 24. Местонахождението на Талон все още не е известно. Военните са били водени от подполковник Паскал Тигри. Малко по-късно бе превзета националната телевизия на Бенин и Тигри заяви, че "Военния комитет за преосмисляне" е отстранил президента и всички държавни институции.

Малко по-късно стана ясно, че Талон е в безопасност. Президентът заяви, че е в безопасност, а верните му части на армията възстановяват контрола в републиката.

 

