САЩ и Израел нанасят ракетни удари в Иран

Израел започна военна операция срещу Иран. Малко след това бе съобщено, че САЩ също са се включили. До момента са поразени около 30 цели на територията на Иран, включително резиденцията на иранския президент и щабът на разузнаването, твърдят израелски източници.

Ирански медии съобщават, че са били атакувани Министерството на разузнаването, Министерството на отбраната, комплексът на върховния лидер Али Хаменей и Организацията за атомна енергия на Иран в Техеран.

Цели на израелско-американските въздушни удари срещу Иран досега са Кум, Хорамабад, Исфахан и Техеран.

Израелски представител заяви, че се подготвят първоначални четири дни на интензивни съвместни удари, като добави, че Техеран „няма да изглежда по същия начин на следващия ден“. The New York Times, позовавайки се на американски представители, съобщава, че атаката срещу Иран се очаква да бъде далеч по-мащабна от ударите през миналия юни.

По-късно Иран изстреля 30 балистични ракети към Израел и още към Бахрейн, Катар, ОАЕ, Кувейт, Саудитска Арабия. Катар и ОАЕ затвориха своето въздушно пространство. В ОАЕ се съобщава за удар по авиобаза „Ал Дафра“, в която има и американски военнослужещи. Един човек е загинал в Абу Даби, след като ОАЕ са прехванали ракети на Иран, съобщава Reuters. ОАЕ заявяват, че „тази атака представлява грубо нарушение на националния суверенитет и международното право“. Те добавят, че „запазват си пълното право да отговорят на тази ескалация“.

Бахрейн потвърди, че щабът на Пети флот на Военноморските сили на САЩ е бил ударен, съобщава "Ал Джазира". Базата, разположена в Бахрейн, е ключов елемент от американското военно присъствие в региона и координира операции в Персийския залив, Червено море и части от Индийския океан. Към момента няма официална информация за мащаба на щетите или евентуални жертви. Силни взривове отекнаха в столицата на Саудитска Арабия - Рияд.

Министърът на отбраната на Израел заяви в събота сутринта, че Израел е нанесъл превантивен удар срещу Иран с цел да отстрани заплахи за държавата. Американски представител съобщи пред Al Jazeera, че "Съединените щати извършват съвместни удари с Израел. Въздушните удари имат за цел да демонтират системата за сигурност на Иран. Очакваме въздушните удари срещу Иран да бъдат с широк обхват." Бенямин Нетаняху е решил да промени името на израелската атака срещу Иран на „Ревящият лъв“. Досега тя се казваше "Лъв и слънце". Пентагонът съобщи , че ударите на САЩ срещу Иран са наречени операция "Епичен гняв“, предаде Ройтерс.

Министърът на отбраната Израел Кац обяви специално извънредно положение в цялата страна и призова гражданите да следват указанията на Командването на вътрешния фронт и да останат в защитени зони. Армията на Израел съобщи, че Иран е изстрелял ракети към Израел.

Високопоставен ирански служител заяви пред „Ал Джазира“: „Всичко е на масата, включително сценарии, които досега не са били разглеждани.“

BREAKING: War on Iran starts.



Israel has just hit Tehran. pic.twitter.com/oPSTBapXYi — Clash Report (@clashreport) 28 февруари 2026 г.

Държавната тв и радиокомпания на Иран предаде, че в Техеран са чути три експлозии.

Иранският върховен лидер Али Хаменей не се намира в Техеран и е преместен на сигурно място.

Освен това се появи информация за опит за покушение срещу президента на Иран Масуд Пезешкиан. Иранска информационна агенция отрече покушението.

Иран затвори въздушното си пространство. Техеран се подготвя за ответен удар и отговорът ще бъде съкрушителен, заяви ирански представител пред Reuters.

Повече от 500 изтребители и до 200 самолета за поддръжка от САЩ и Израел са разположени в Близкия изток в подготовка за евентуален удар срещу Иран: