МВнР призова българите да напуснат Израел и Иран

Министерството на външните работи на България призова българските граждани да напуснат Израел и Иран, става ясно от съобщение на ведомството.

Оттам предупреждават, че опасността в региона на Близкия изток е растяща. Въздушните пътища и възможните канали за евакуация може да се окажат натоварени и дори силно затруднени.

"МВнР призовава българските граждани да напуснат Израел и Иран. Предупреждаваме намиращите се в региона сънародници да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката „Пътувам за, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на настоящата уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo", пише в съобщението.

От МВнР съобщават още, че следят ситуацията в 24-часов режим. По указание на министър Надежда Нейнски е формиран Кризисен щаб. Министерството поддържа постоянен контакт с всички български дипломатически мисии в региона, както и със своите партньори и съюзници, се посочва в съобщението. "Призоваваме българските граждани в региона да запазят спокойствие и да проявяват бдителност, да останат по домовете си и стриктно да се придържат към указанията на местните власти, както и да следят съобщенията на интернет-страниците на българските посолства и на МВнР", допълват от ведомството.

Оттам призовават българските граждани в Израел стриктно да изпълняват указанията на местните власти при тревога и при призиви за ползване на укрития при евентуални ответни удари срещу страната. Съгласно указания на МВнР, служителите в българските дипломатически мисии в региона и техните семейства спазват всички необходими мерки за безопасност.

Разрастването на военния конфликт засегна и въздушния трафик. Тел Авив е анулирал всички полети за днес, включително за София.