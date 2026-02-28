Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МВнР призова българите да напуснат Израел и Иран

Тел Авив е анулирал всички полети за днес, вкл. за София

Днес, 11:23
По указание на министър Надежда Нейнски е формиран Кризисен щаб за Иран.
Илияна Кирилова
По указание на министър Надежда Нейнски е формиран Кризисен щаб за Иран.

Министерството на външните работи на България призова българските граждани да напуснат Израел и Иран, става ясно от съобщение на ведомството.

Оттам предупреждават, че опасността в региона на Близкия изток е растяща. Въздушните пътища и възможните канали за евакуация може да се окажат натоварени и дори силно затруднени.

"МВнР призовава българските граждани да напуснат Израел и Иран. Предупреждаваме намиращите се в региона сънародници да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката „Пътувам за, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на настоящата уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo", пише в съобщението.

От МВнР съобщават още, че следят ситуацията в 24-часов режим. По указание на министър Надежда Нейнски е формиран Кризисен щаб. Министерството поддържа постоянен контакт с всички български дипломатически мисии в региона, както и със своите партньори и съюзници, се посочва в съобщението. "Призоваваме българските граждани в региона да запазят спокойствие и да проявяват бдителност, да останат по домовете си и стриктно да се придържат към указанията на местните власти, както и да следят съобщенията на интернет-страниците на българските посолства и на МВнР", допълват от ведомството.

Оттам призовават българските граждани в Израел стриктно да изпълняват указанията на местните власти при тревога и при призиви за ползване на укрития при евентуални ответни удари срещу страната. Съгласно указания на МВнР, служителите в българските дипломатически мисии в региона и техните семейства спазват всички необходими мерки за безопасност.

Разрастването на военния конфликт засегна и въздушния трафик. Тел Авив е анулирал всички полети за днес, включително за София.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

МВнР, предупреждение, отменен полет, Иран, Израел

Още новини по темата

САЩ и Израел нанасят ракетни удари в Иран
28 Февр. 2026

В Иран изчезна интернет
28 Февр. 2026

Нетаняху: Не може да позволим Иран да има ядрено оръжие
28 Февр. 2026

Тръмп: Часът на свободата за Иран наближава
28 Февр. 2026

Принц Реза Пахлави: САЩ ни оказват хуманитарна помощ
28 Февр. 2026

Ситуацията около Иран се изостря
27 Февр. 2026

САЩ настояват Иран да унищожи три ядрени обекта
26 Февр. 2026

Тръмп обеща лесна победа при война срещу Иран
24 Февр. 2026

15 самолета и 500 души от САЩ са тук за учение, обяви шефът на МО
23 Февр. 2026

Иран очаква ограничен американски удар
20 Февр. 2026

На летище София кацнаха американски военни самолети
19 Февр. 2026

Тръмп: Смяна на режима е най-доброто решение за Иран
14 Февр. 2026

Къшнър и Уиткоф демонстрираха военна мощ в Арабско море
08 Февр. 2026

Тръмп повиши митата за страните, които търгуват с Иран
07 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?