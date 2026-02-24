САЩ ще забавят доставката на вторите 8 F-16 с година

Доставката на вторите осем самолета F-16 вероятно ще се забави с една година. Това каза пред журналисти служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Министърът участва в годишната конференция на началника на отбраната, чиято тема тази година е „Развитието на въоръжените сили през призмата на задачите в национален и съюзен формат“. Конференцията започна с представянето при закрити врата на Анализа на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 година.

Предоговаряме плащането по F-16, като тази година от планираните средства ще платим половината заради забавяне в доставката на вторите осем самолета, допълни той. Причината за забавянето е в невъзможността на производителя да достигне производствен капацитет до четири самолета на месец, като сега произвеждат до три на месец. Според Запрянов, цитиран от БТА, ако няма приет редовен бюджет, ще има проблеми в заплащането за машините „Страйкър“ и за самолетите.

Основният извод от анализа на състоянието на въоръжените сили е, че те изпълняват конституционните си задължения и задълженията си съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили, каза още министър Запрянов. Годината отчитаме като дала тласък на окомплектоването на армията, на модернизацията ѝ, а оценката за приноса на армията в помощта към населението също е много висока. Това е само едно начало, ние сме далече от състоянието на модерни въоръжени сили, напълно съвместими с НАТО, каза още той.

България се похвали с първите си 8 F-16, но без полети България показа официално първите си осем изтребителя F-16 в Трета авиационна база в Граф Игнатиево край Пловдив. Самолетите вече са с отличителните знаци на българската армия и с националния трикольор.

По думите му, в армията все още разполагат с огромно количество стара съветска техника, която е негодна и никъде не се използва. Забавените капиталови разходи ни принуждават да използваме инструмента SAFE като катализатор на модернизацията, добави той. Ако не гласуваме по-бързо двете заемни споразумения с ЕС, може да останем на опашката, тъй като сега всички държави, използвайки този механизъм, бързат да сключат договори с производителите, и който сключи първи договор, ще получи първи доставки, допълни министър Запрянов. Той апелира, ако се удължи законът за бюджета, да се включи разрешение от Народното събрание правителството да сключи такова заемно споразумение. След това ще продължи работата по девет проекта, каза още той.

По време на форума е обсъдена и темата за усъвършенстване на военното образование, както и засилване на интереса на младите към отбраната, каза още министър Запрянов. По думите му, само с два процента е намален некомплектът общо за въоръжените сили. Въоръжените ни сили се нуждаят от нова инфраструктура за самолети, за кораби и зенитно-ракетните комплекси, добави той и припомни, че са изготвили проект за нарастване на бюджета до 3,5% до 2030 г., който обаче ще бъде възможно да бъде приет от редовен кабинет. Без финансов ресурс има голяма опасност да спрат започнали процеси в армията, допълни той.

Все още не са достатъчно окомплектовани въоръжените сили, но получихме уверение, че се работи в тази насока. Това каза от своя страна президентът и върховен главнокомандващ в мирно и военно време Илияна Йотова, която също присъства на годишната конференция на началника на отбраната и изслуша неговия анализ при закрити врати.

Йотова коментира бюджета за армията, посочвайки, че през 2025 г. във финансирането на армията има напредък, но това все още не е достатъчно добре изчистен момент, тъй като не създава такава притегателна сила, каквато бихме искали да има.. Ако има второ удължаване на бюджета, тази тенденция трябва да продължи, както и да се намерят средствата и условията да се сключат договорите, така че да тръгнат проектите по механизма SAFE, каза Илияна Йотова, цитирана от БТА.

Трябва да продължи работата ни по вече одобрените от Европейската комисия (ЕК) проекти, по инструмента SAFE, защото те са необходими за българската армия, да видим дали и как ще преодолеем тези етапи, защото не е лесно, заяви още президентът.

Йотова припомни, че става въпрос за заем и разумното съгласие на другите институции е изключително важно. "Имам своите забележки – смятах, че отбранителната ни индустрия трябваше да има по-голям дял и по-голямо участие, а не да се вземат проекти от регистъра на Европейската агенция за отбрана. Това вече е решено и сега трябва да намерим най-добрия начин за реализиране", добави тя.

На практика Йотова се срещна за първи път с българския генералитет като върховен главнокомандващ в мирно и военно време при представянето на Анализа на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г. от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Днес бе първият ден от годишната конференция на началника на отбраната.

Президентът Илияна Йотова беше посрещната от почетен караул в Щаба на отбраната преди началото на заседанието. На събитието присъстват служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, председателят на Комисията по отбрана в Народното събрание Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС), висшият команден състав на Българската армия, национални представители в командните структури на НАТО и Европейския съюз, ръководители на структури в държавни институции, директори на дирекции в Щаба на отбраната и Министерството на отбраната, началници и командири на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.

Междувременно за зам.министри на отбраната бяха назначени Йордан Божилов, който и преди е бил заместник, както и Златин Кръстев.