Гюров ще поиска мерки срещу "узурпатора на прокуратурата"

БГНЕС На срещата си с президента Гюров помоли да се даде възможност на екипа му да се докаже с работата си.

Сериозна заявка за действие направи кандидатът за служебен премиер Андрей Гюров по отношение на и.д. главен прокурор Борислав Сарафов. "Имаме един човек, който е узурпирал офиса на главния прокурор и министърът на правосъдието трябва да предприеме мерки в тази посока", заяви Гюров пред журналисти в президентството. Наскоро от ПП-ДБ поискаха бъдещият служебен правосъден министър да предложи нов временен главен прокурор на мястото на Сарафов.

Коментара Гюров направи след разговора си с президента Илияна Йотова. По-рано днес тя му връчи мандат за съставяне на служебно правителство. Държавният глава заяви, че очаква от него до седмица да представи състав на кабинет - тоест, до 19 февруари. Това е знак, че тя държи на датата 19 април за провеждане на изборите, тъй като вотът се провежда в срок от два месеца от назначаването на служебното правителство.

Кандидатът отказа да говори с конкретни имена за състава на правителството си пред медиите. По отношение на важния въпрос за вътрешния министър той посочи, че това трябва да е "човек с репутация, който от ден първи може да влезе в министерството и да започне да предприема действия за осигуряване на честни избори". Гюров уточни, че предпочита човек от системата на МВР.

"Имената на министрите са изцяло моя отговорност. Обединихме се с президентството, че в този кабинет не трябва да има хора на конци, сламени фигури, заплюти територии. Това вече го имахме и хората на площадите ясно казаха, че не искат такъв тип управление", добави Гюров.

Той коментира и възможността служебният кабинет да изработи проект на редовен държавен бюджет, за което беше споменала Йотова преди две седмици. Гюров обаче смята, че ще се приеме ново удължение на стария бюджет, а въпросът за редовния да се отнесе към мнозинството в бъдещия парламент.

Мандатът - връчен и приет

Тази сутрин, докато му връчваше папката с мандата, Йотова каза на Гюров, че от него се очаква да защити правото на избор на българските граждани, като вотът се проведе според Конституцията и законите на страната. Тя посочи, че изпълнението на задачите на служебния кабинет зависи от споделената политическа отговорност между изпълнителната власт и Народното събрание.

На свой ред, кандидатът се ангажира да събере екип от хора "с опит, експертиза и приличие". "Хора, които няма да действат безпардонно, няма да се налагат с агресия и които ще всяват спокойствие", допълни Гюров. Той помоли да им се даде възможност да се докажат с работа.