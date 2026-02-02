Йотова започва консултациите за служебен премиер с ГЕРБ и ПП-ДБ

Президентът Илияна Йотова ще проведе на 3 февруари разговори с представители на парламентарните групи в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател. Това съобщиха от пресслужбата на държавния глава.

В 11:00 ч. президентът ще посрещне представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

След това в 13:30 ч. ще бъде срещата с депутатите от ПП-ДБ.

Миналата седмица подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и двете му заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева потвърдиха пред президента Илияна Йотова, че биха заели поста служебен премиер. С това приключи последният етап по консултациите с потенциалните кандидати за поста от т.нар. "домова книга". Остава държавният глава да определи кой да оглави служебното правителство.