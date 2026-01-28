Откриваме нов ГКПП със Сърбия – "Калотина" 2

България и Сърбия ще изградят нов граничен контролно-пропускателен пункт при Калотина - "Калотина" 2 и "Градина" 2. Днес правителството одобри проект на спогодба между двете страни като основа за водене на преговори. Това оставя впечатление, че проектът е на твърде ранен етап. Засега има решение от ноември 2025 г. на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол за изграждане на новия пункт на българо-сръбската граница. Наред с тежкотоварния трафик, на Калотина през лятото стават огромни опашки и заради големия поток от турци, които се прибират от Европа за ваканция в родината си.

"Калотина" 2 трябва да е разположен на българска територия в близост до ГКПП Калотина, да е предназначен за преминаване на лица и леки автомобили, да е със сезонна ангажираност и определено работно време, обясняват от правителствената пресслужба. От Европейската комисия вече има положително становище. Всяка от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура за функционирането на новия пътен ГКПП. Проектът на спогодба предвижда създаване на смесена експертна комисия, която да уточни основните технически характеристики на пътните връзки, местоположението на трасетата, пресечните им точки с границата, мястото на новия ГКПП и техническите му параметри, режима на функциониране, инфраструктурата, видовете товари и пътници, правните и фактическите въпроси по изграждането на ГКПП, както и всички останали въпроси от общ интерес.

На днешното заседание беше одобрен и проект на спогодба с Турция за откриване на нов граничен преход „Капитан Андреево-Капъкуле-Север“. Спогодбата предвижда да се открие нов съвместен ГКПП, разположен в района на с. Капитан Андреево, община Свиленград, на територията на Република България и с. Капъкуле, вилает Одрин, на територията на Република Турция, на север от съществуващия граничен преход.