Изненада – ГЕРБ внесе промените за празничните добавки

След като вчера правителството взе решение за отпускане на великденски добавки, ГЕРБ днес внесоха законопроект празничните суми да се изплащат всяка година през март и декември. Кръгът на подпомаганите е доста различен от обичайното – досега празнични добавки имаше само за пенсионерите. Размерът на добавките ще се определя ежегодно със закона за бюджета, като няма да може да се намалява спрямо предходната година. За проекта е известно, че е готов още от януари, като бавенето му беше необяснимо. За него вчера и днес напомни служебният министър Хасан Адемов.

Законът ще влезе в сила веднага след обнародването му в "Държавен вестник", но след това ще има до шест месеца време да се изготвят съответните промени в поднормативните актове, за да се прилагат на практика новите текстове. Това означава, че те може да се приложат за Коледа само ако депутатите успеят да ги приемат до прекъсването на парламента за изборите.

С промените в закона за социално подпомагане се определят осем категории получатели на празнични добавки. Това ще бъдат:

– хората, които получават месечни или целеви социални помощи;

– младежи от 18- до 21-годишна възраст, които са ползвали социална или интегрирана услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път, като получават месечна целева помощ;

– получаващите енергийни помощи за текущия отоплителен сезон;

– получаващите месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, като тези помощи се изплащат независимо от доходите на семейството (чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейните помощи);

– получаващите месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител (чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейните помощи);

– деца, настанени в семейства на роднини или близки, или в приемни семейства;

– подпомагани от Агенцията за социално подпомагане ветерани от войните;

– подпомагани от Агенцията за социално подпомагане военноинвалиди и военнопострадали.

"Всички празници до момента се превръщат в своеобразен пазарлък за това кой и какви добавки смята да даде на пенсионерите. Днес слагаме край на този политически пазарлък", коментира Деница Сачева на брифинг в парламента. В мотивите си тя и другите вносители посочват: "По време на празници значително се увеличават текущите разходи за потребление на храна, електроенергия, транспорт и други. За най-уязвимите групи от населението тези разходи са непосилни, а липсата на средства засилва чувството на неравенство. За разрешаването на този въпрос е необходимо устойчиво законодателно решение и устойчива държавна политика. Така ще бъдат създадени условия за намаляване на потенциално социално напрежение и ще се създадат гаранции за спокойствие на най-уязвимите социални групи. Това е предпоставка за по-справедливо разпределение на обществения ресурс и същевременно за по-целенасочена грижа на държавата към тези групи".

По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и НОИ по новите правила добавки ще получават около 507 000 лица и семейства, сред които пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, лица с увреждания, самотно живеещи лица, самотни родители и др. Те няма да минават допълнителна проверка на доходите, тъй като вече са минали такава за отпускането на съответната помощ, която им дава право и на празнични добавки.

За сравнение, според вчерашното решение на кабинета добавки от 50 евро ще получат 856 хиляди пенсионери, чиято пенсия заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 г. Сред тях са и хората на минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, която отново е под линията на бедност. Още около 800 000 пенсионери с пенсии между 390,64 и 620,20 евро ще получат по 20 евро. Вижда се от сравнението, че голяма част от пенсионерите, които са свикнали да получават добавки, ще останат без тях след влизането на законовите промени в сила.

Подобни добавки съществуват в редица европейски страни, като Великобритания, Ирландия, Франция, Белгия, някои кантони на Швейцария, посочват вносителите в мотивите.