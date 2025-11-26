Медия без
Кабинетът отпусна по 120 лв. коледни добавки

Те са само за най-бедните пенсионери

26 Ноем. 2025Обновена
Кабинетът днес трябва да отпусне трансфер на НОИ за плащане на коледните добавки.
Правителството одобри по 120 лв. коледни добавки за пенсионерите под линията на бедност. 

Решението на Съвета на коалицията бе да се отпуснат по 120 лв. на хората, чиито пенсии заедно с добавките са до 638 лв., колкото е линията на бедност за тази година. Тук влизат и хората, които получават минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, защото тя в момента е 630,50 лв. Това са общо 540 000 души. Коледният бонус ще бъде отпуснат преди празниците. 

По-късно днес бюджетната комисия ще обсъжда и бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. на второ четене. Сред новите предложения към проекта също има идеи за коледни добавки, включително и те да се дават два пъти годишно за Коледа и Великден в размер на 392 евро. Шансовете такава инициатива да получи подкрепа от мнозинството обаче клонят към нула.

 

