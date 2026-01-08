Новите помощи за ТЕЛК и бедни ще се плащат от февруари

Pixabay Този месец помощите ще се платят в евро, но в старите си размери, защото са за декември. Увеличените суми ще дойдат през февруари.

Социалните помощи за декември 2025 г. ще бъдат изплатени в евро след 15 януари тази година. Новите, по-високи размери на помощите ще се прилагат за януари и ще бъдат изплащани през февруари. Това съобщава Агенцията за социално подпомагане. Както "Сега" писа, въпреки липсата на бюджет тези помощи се увеличават, защото са свързани с линията на бедност, а тя от 1 януари е увеличена на 390,63 евро.

Новите размери на финансовата подкрепа за хора с увреждания и на социалнослабите можете да видите в публикацията на "Сега" от 1 януари. Агенцията тази седмица допълва и новите размери на някои специфични помощи.

Максималният размер на еднократната помощ за инцидентно възникнали жизненоважни потребности е до 1171,89 евро, а на еднократната целева помощ за издаване на лична карта е до 117,19 евро. Размерът на месечната целева помощ за покриване на първоначалните потребности на младежи, напускащи резидентна грижа, е 390,63 евро. Размерът на денталната помощ за ветераните от войните е до 204,52 евро, а на еднократната при смърт на ветеран от войните е 255,65 евро.

Помощта за ученици, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас за учебната 2025/2026 година е 300 лв., или 153,39 евро, като вторият транш от нея в размер на 76,70 евро ще бъде изплатен през март.

За отпускане на еднократната помощ за бременност и на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година, средномесечният доход за предходните 12 месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението-декларацията, е до 439,71 евро.

Доходният критерий за месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование (детските надбавки), за предходните 12 месеца трябва да е до 388,58 евро за отпускане на пълния размер на помощта и от 388,59 евро до 439,71 евро за отпускане на 80% от пълния размер на помощта. Както писахме, тук някои родители ще останат без детски заради повишението на минималната заплата и запазването на стария доходен критерий поради липсата на бюджет.

Във връзка с въвеждане на еврото изплащането на семейни помощи ще бъде само в пари през периода от 1 януари до 30 юни 2026 г. Хората, на които са отпуснати семейни помощи в натура, трябва да подадат заявление в свободен текст, в което да декларират желания начин на изплащане на помощта – по касов или безкасов път.

Извън месечната финансова подкрепа, хората с трайни увреждания имат право и на целеви помощи, като помощ за закупуване на лично моторно превозно средство – до 1562,52 евро, за приспособяване на жилище – до 781,26 евро, за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги – до 312,50 евро, както и за покриване на разходите за един придружител – до 312,50 евро.

От гражданите не се изискват никакви действия, за да получат помощите си в евро, напомнят от АСП.