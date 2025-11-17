Медия без
НОИ ще проверява инвалидни пенсии в здравните досиета

Институтът ще може да иска от НЕЛК да преразглежда издадени експертни решения

Днес, 06:26
Работата на ТЕЛК и НЕЛК ще получи още една възможност за контрол.
Медицинските комисии към териториалните поделения на Националния осигурителен институт получават достъп до информацията в здравните досиета на осигурените българи в Националната здравноинформационна система. Това става с промени в Закона за здравето, които ще бъдат придвижени със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., който днес започва пътя си в Народното събрание с първо четене в комисиите по бюджет и финанси и по социална политика.

Този текст от законопроекта влиза в сила от 1 юни 2026 г. и ще позволи при прегледа на инвалидните пенсии да се проверява и цялата медицинска документация на лицето. Това би следвало да е ключова застраховка срещу измами при така търсените социални привилегии, които експертното решение на ТЕЛК и НЕЛК носи. Предоставянето на достъп до информацията в електронния здравен запис на освидетелстваното/преосвидетелстваното лице ще се извършва само след изрично писмено съгласие, пише в промените.

От 1 март 2026 г. пък НОИ ще може да иска от НЕЛК Да преразгледа влезли в сила експертни решения, когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за издаване на тези експертни решения. В тези случаи специализираният състав на НЕЛК, разглеждащ случая, се произнася след извършен преглед от ТЕЛК. Самата комисия ще се избира по специален ред, който ще се определи от министъра на здравеопазването и управителя на Националния осигурителен институт.

Инвалидните пенсии са един от двата основни фактора, заради които в последните години броят на пенсионерите нараства, вместо да намалява заради увеличаването на необходимите стаж и възраст за пенсия. Другият е разширяването на действителния стаж с периоди на казарма, политическа репресия и откупуване.

Очаквайте подробности от дебатите по бюджета в парламентарните комисии

