Бюджетът за пенсии мина насред обвинения за нелегитимност

ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН гласуваха под строй бюджета на държавното обществено осигуряване в поредния му вариант днес, въпреки че опозицията единодушно обяви, че тези партии вече нямат легитимност, за да вземат такива решения. Дебатът, в който за н-ти път се говори едно и също, днес бе разнообразен от политическите коментари и от социалния министър Борислав Гуцанов, който си изпусна нервите и повиши тон депутатите от ПП-ДБ, АСП и "Възраждане". Нито един депутат от управляващата коалиция не благоволи да вземе отношение към бюджета, поради което надеждите за някакви ревизии преди второ четене клонят към нула.

Двата "малки" бюджета - на ДОО и на здравната каса, днес се приемат на първо четене в пленарна зала, въпреки че не са минали през ресорните комисии. Това стана повод за разправии, защото е безпрецедентно, но по правилник не е нарушение на процедурите. Според него, на първо гласуване законопроектът се разглежда, след като НС изслуша доклада на водещата комисия, докладите на други комисии, на които той е бил разпределен, ако такива са постъпили, и становището на вносителя. С други думи, задължителен е докладът само на водещата комисия. Така парите за пенсии, майчинство и безработица се озоваха в дневния ред и бяха приети. След това обаче ПП вдигна скандал и макар отначало Рая Назарян да се опита да парира критиките, накрая беше дадена почивка до 13:00 ч., за да се свикат комисии.

Наред с обичайните аргументи против "втория единствено възможен" бюджет - липса на реформи, снишаване пред бурята, отлагане на непопулярните мерки, днес лайтмотивът беше повлиян от снощния, още по-мощен протест срещу управлението. "Чудя се какво правим въобще тук, като нямате никаква легитимност", коментира Елисавета Белобрадова от ПП. "Ако в момента има избори, вие няма да имате гласовете, които имате в момента в залата. Имате ги тук само на хартия, нямате мнозинство като политическо представителство на българския народ", каза и Мартин Димитров от ДБ. Такива изказвания направиха и "Възраждане".

Вместо това да смири социалния министър Борислав Гуцанов, той взе думата в края на дебата и се скара на опозицията, че вместо експертни, направили политически изказвания. Министърът заяви, че всички теми от критичните изказвания били откраднати от неговите заявки за реформи, въпреки че това засега са само приказки, а за разлика от опозицията, министърът е в управлението и нищо не му пречи да прави реформи. Понеже такива няма, а на инат дори не се обсъжда камарата от предложения на другите партии, Гуцанов пак изтъкна няколко нелепи "плюса" на този бюджет - той бил получил за пръв път от години пълна подкрепа в тристранката и за пръв път от години щял да спази швейцарското правило за осъвременяване на пенсиите.