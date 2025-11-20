НС увеличи вноската за пенсия с 2 пункта

С гласовете на ГЕРБ, БСП, ИТН и "Новото време" парламентът прие на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., където са едни от най-важните промени за работещите и бизнеса. Проектът на правителството предвижда безпрецедентните два процентни пункта увеличение на вноската за пенсия от 1 януари, което е нова осигурителна тежест от над 10%. От въвеждането на тристълбовия модел не е имало такъв голям скок на размера на осигуровките в рамките на една година.

Осигуровката за пенсия за родените преди 1960 г. се повишава от 19,8% на 21,8%, а за родените след 1959 г. – от 14,8% на 16,8%. За родените преди 1960 г. личната осигуровка се повишава от 8,78 на 9,66%, а за работодателите - от 11,02 на 12,14. За родените след 1959 г. личната осигуровка се повишава от 6,58 на 7,46%, а тази за работодателя - от 8,22% на 9,34%.

Наред с осигуровките се вдига значително и максималният осигурителен доход - до 2352 евро. Заложеното в средносрочната бюджетна прогноза от февруари увеличение беше с 300 лв., а предложеното сега е с 470 лв. спрямо сегашното ниво от 4130 лв. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се ще е 620,20 евро, колкото ще е от Нова година минималната заплата.

При обезщетенията всички размери са във фризера, с изключение на спорната мярка да се увеличи сумата за втората година на майчинството на 460,17 евро при 780 лв. сега. Наред с това се увеличава и делът на обезщетението, което майката може да получава при завръщане на работа - от 50 на 75%, въпреки че и тук ефектът за стимулиране на трудова активност е спорен. Минималното дневно обезщетение за безработица ще е 9,21 евро, а максималното – 54,78 евро.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 1 юли от 322,37 евро на 346,87 евро. Осъвременяването по швейцарското правило се очаква да е между 7 и 8 процента. Максималната пенсия остава без промяна, като в евро ще е 1738,40 евро.

4-часовият дебат показа, че няма никакъв шанс нещо от това да бъде променено при второто четене. Депутатите нямат и време - мнозинството даде едва 4 дни за внасяне на предложения между първо и второ четене, и си гласува този абсурдно кратък срок на такъв тежък бюджет въпреки възраженията на опозицията.

ДЕБАТЪТ

Важните решения, които ще доведат до милиони евро по-голяма тежест за гражданите и бизнеса, не трогнаха депутатите от управляващото мнозинство - залата беше полупразна почти през целия дебат. Защитата на бюджета бе поверена на БСП, като срещу критиките на опозицията най-често се изявяваше Драгомир Стойнев. ГЕРБ дори не благоволяваха да са в залата през повечето време. Нула внимание проявиха и от третия коалиционен партньор - ИТН. Така 4-часовият дебат всъщност беше размяна на реплики между депутати от едни и същи парламентарни групи - "Възраждане", ПП-ДБ и АСП. Те пламенно критикуваха увеличението на осигуровките, замразяването на плащанията и липсата на реформи само за да заключи накрая Йордан Цонев от "Новото време", че нищо драматично няма в бюджета.

"Намираме се в омагьосан левичарски кръг. Наблюдаваме вакханалия на разходите, такова преразпределяне никога не е било - това правителство за пръв път пресича границата от 40%", коментира Мартин Димитров от ПП-ДБ (заложените в бюджета разходи са 46% от БВП). "Спешно трябва да се отстрани от бюджета увеличението на осигуровките. Товарите зверски светлата част от икономиката, макар че обещахте тази година да не го правите. Искате да ударите средната класа и бизнеса. Същото е с максималния осигурителен доход. Написахте във вашата прогноза друго - че увеличавате с 300 лв., а добавихте още 170 - това е огромна разлика", изброи големите проблеми на проекта Димитров. Той обвини управляващите, че се отказват от дългогодишната политика на ниски данъци. Ще получите повече сива икономика и по-малко развитие - в момента вие спирате растежа на страната, прогнозира той. "Това не е лява политика, това е грабителска политика", допълни го Асен Василев от ПП.

Множество депутати върнаха вниманието към миналогодишните анализи с препоръки за промени и ангажимента да се готви пътна карта за стабилизиране на системата, които са забравени в бюджета. Това са непопулярни мерки, ако не ги приемете през първата година на управлението, догодина ще си говорим пак същото за бюджета, обърна се към управляващите Хасан Адемов от АПС.

"Това е най-голямото увеличение на осигуровки след Жан Виденов. Този бюджет предлага български заплати с немски данъци и осигуровки", коментира Венко Сабрутев от ПП-ДБ. "40-50 лв. повече ще получат пенсионерите с този бюджет догодина, и 6000 лв. повече - член на ВСС, който и без това получава 24 000 лв. заплата. Пенсиите могат да растат по-бързо, но това изисква по-малко пари за такива кражби", коментира той.

За какво ни е увеличение на осигуровките

Мнозина депутати се фокусираха върху реплика на управителя на НОИ Весела Караиванова, от която се подразбира, че увеличението на осигуровки на практика не е необходимо. Оня ден в бюджетната комисия Караиванова призна, че увеличението на осигуровки се прави главно за да се намали трансферът от бюджета. Това стана, след като Асен Василев изнесе данни, от които се вижда, че системата никога не е била толкова стабилна и по-малко зависима от бюджета.

"През 2010 г. финансирането на пенсионната система от вноски е 42%, а 58% са от държавния бюджет. През 2024 г. финансирането от бюджета е само 48%. Ако може да се извади някакъв извод, то е че пенсионната система се стабилизира - 15 години е работила при по-лоши параметри и е била драматично по-нестабилна", заяви Василев в бюджетната комисия. "Да, вие сте прав. Данните са абсолютно верни. Има финансова стабилност. Тези 2 пр.п. гарантират, освен стабилизация на публичния ресурс, те гарантират и запазване на определен процент 3% от критериите на Маастрихт", отвърна му тогава Караиванова. ПП направиха този запис на пост в социалните мрежи.

"С 13% ще се увеличи средният осигурителен доход догодина, а с това и приходите от осигуровки. Пенсиите ще се увеличат с 8%. И без да увеличавате осигуровки, вие ще покриете по-голяма част от разходите за пенсии с тези приходи, които ще получите", каза днес в пленарна зала Асен Василев.

Извън добрия тон

Сметките на Асен Василев извадиха от равновесие Йордан Цонев от "Новото време". "Г-н Василев, каква ви беше политиката в митниците? Крадохте като луди оттам. Човек не може да се въздържи дори да спази бонтона. Защо поне вие не си сложите една цедка на устата, другите като не могат? Защото като крадеш от митниците, крадеш от пенсионерите, нали! Касички, прасета, глупости - кой ви позволява да се държите така. И то точно като обсъждаме най-социалния, най-чувствителния бюджет", изригна Цонев. Той поправи сметките на Василев, защото в тях действително липсва увеличението на новите пенсии и после се извини на залата за тона.

"Две години ровите, и нищо не можете да намерите, защото за мен корупция няма да намерите, за разлика от вашия работодател, който е санкциониран от САЩ", върна му обвиненията Асен Василев. Тук Цонев замълча, но поиска от председателстващата да направи забележка на Василев, че работодател на депутатите бил българският народ.

Реформи, ама друг път

"Ясно е, че имаме дисбаланс в пенсионната система и той е красноречив, драстичен. Ясно е, че трябва да държим сметка за втория стълб, защото там се инвестира. Този разговор е доста по-комплексен от този бюджет", коментира по бюджета Цонев. Отворени сме за реформи, защото сме длъжници на българските граждани и за да не се стига до увеличение на данъци, каза още депутатът. С което пак предизвика съмнения, че се върви към преразглеждане и на данъчната политика.

При липса на добри новини, социалният министър Борислав Гуцанов издигна като голямо постижение факта, че ще се изпълни швейцарското правило за осъвременяване на пенсиите, въпреки че това е задължение на управляващите по Кодекса за социално осигуряване. Гуцанов пак обеща реформи, ама догодина.