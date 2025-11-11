ГЕРБ не отстъпва за данъци и осигуровки в бюджет 2026

Отстъпки за по-високите данъци и осигуровки в бюджет 2026 няма да има. Това се разбра след пореден кръг на преговори в централата на ГЕРБ - след работодателите днес наред бяха синдикатите.

На този етап няма никакви промени в параметрите на бюджета, които да могат да бъдат съобщени, обяви Деница Сачева след срещата. Ако има някакви промени, те ще бъдат съвсем минимални, коментира тя, цитирана от БТА. В четвъртък се очаква нов опит да се свика тристранка, през която бюджетните закони трябва да минат задължително, и до края на седмицата проектите да са в Народното събрание. Това, което в момента сме се разбрали със синдикатите е, че на този етап няма да говорим за съществени промени в параметрите, които сме дали, поради факта, че в бюджета слагаме на първо място сигурност, отбрана, образование и здравеопазване като наши основни приоритети, обясни Сачева. Кабинетът обаче има проблем не със синдикатите, а с работодателите, които миналата седмица отказаха да влязат в тристранката.

Сачева посочи, че синдикатите и работодателите са на противоположни позиции за бюджета. Според нея, работодателите настоявали за увеличение на ДДС, а синдикатите са заявили, че са против. "Политическата позиция на нашата партия също е в подкрепа на това, че вдигането на ДДС би натоварило всички български граждани, които като краен потребител би трябвало да заплатят тази цена“, посочи Деница Сачева. Така цялата сметка ще бъде платена единствено от частния сектор, защото за държавните служители осигуровките се плащат отново от данъкоплатците, а не лично.

Вдигането на осигуровките с 2% е нещо, което беше залегнало в средносрочната прогноза на бюджета, за 2027 и 2028 г., и в този смисъл е очаквано, коментира още Сачева. Само че там за 2026 г. нямаше предвидено увеличение на осигуровките, поради което вдигането на тежестта с 2 процентни пункта или над 10% в последния момент няма как да е очаквано в никакъв смисъл. Освен това, заложеното в средносрочната прогноза увеличение на максималния осигурителен доход беше с 300 лв. а сега ще бъде 470 лв., което също е неочаквано.

"Вдигането на осигурителните вноски в крайна сметка отива в бюджета на НОИ и в някакъв бъдещ период от време ще се върне в хората обратно под формата на техните по-високи пенсии", каза Сачева. Всъщност размерът на вноската няма отношение към размера на бъдещата пенсия - тя се определя от осигурителния доход и годините осигурителен стаж.

Сачева посочи още, че изтеглянето на увеличението на вноската през 2026 г., както и удвояването на размера на увеличението е заради по-голямата цел, а именно България да влезе в еврозоната и да завърши своята европейска интеграция от една страна, от друга – да бъда осигурена устойчивост и стабилност в следващите години.

Смятаме проектобюджета за 2026 г. за възможен, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той обясни, че това е компромисен вариант, който ще подкрепят с някои допълнения относно разходите за субсидии в БДЖ, пощите и градския транспорт, както и други системи. Димитров намира вдигането на осигурителната тежест и данъците за "щадящо" натоварване на бизнеса и хората. На фона на всеобщите коментари, че разходите за заплати в бюджетния сектор са огромни, синдикатите очакват даже напрежение, че на места увеличението догодина ще е само с 5%.

Синдикатите са твърдо против вдигане на ДДС, но президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов коментира срещу нулевите ставки, че те се използват за износ на капитали от България и на това трябва да се сложи точка.