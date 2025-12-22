Работодателите зоват президента да сезира КС за удължителния бюджет

Снимка БГНЕС Шефовете на АИКБ и БСК Румен Радев и Добри Митрев първо бойкотираха тристранката заради несъгласие с първоначалния проектобюджет за 2026 г., който предвиждаше вдигане на данъци и осигуровки. Сега искат отмяната и на спорни текстове за вдигане на бюджетни заплати в удължителния закон.

Асоциацията на работодателските организации призова президента и омбудсмана да сезират Конституционния съд заради удължителния закон за бюджета.

Те са възмутени от приетата в последния момент промяна, която предвижда всички бюджетни заплати да бъдат индексирани от януари 2026 г. с инфлацията в края на 2025 г.

Работодателите припомнят, че когато Народното събрание не може да приеме редовен бюджет за настъпващата нова година, Законът за публичните финанси предвижда удължаване на действието на стария бюджет, без да се поемат никакви допълнителни разходи и съответно дългове за сметка на собствеността и доходите на гражданите на България.

"Вероятно от предизборен популизъм и със ситуационно мнозинство, Народното събрание добави еднократна индексация на работещите в бюджетния сектор (чиито заплати вече бяха индексирани за тази година с най-висок темп в ЕС) с натрупаната годишна инфлация, която в зависимост от тълкуването и потенциално повторното удължаване може да натрупа между 500 млн. и 1 млрд. лв. нов държавен дълг, за какъвто няма основание и служебното правителство няма да е оправомощено", пише в позицията на работодателите.

Според тях подобни решения не трябва да се вземат от отиващ си парламент при липса на парламентарно мнозинство, а от ясно мнозинство, което е излъчило стабилно правителство.

Припомняме, че първоначално предложеният от правителството на Росен Желязков бюджет предвиждаше заплатите в сектор "Сигурност и отбрана", в съдебната система и в образованието да нараснат значително, следвайки ръста на средната заплата в страната, а всички останали бюджетни заплати да бъдат увеличени с 5%. След първите протести в столицата и много градове в страната кабинетът изтегли от парламента този бюджет и внесе нов, в който обвързването на бюджетните заплати със средната за страната бе премахнато, но бе предложено повишение от 10% за всички, които получават възнагражденията си от бюджета. Последвалите нови протести доведоха до оставка на правителството и провалиха приемането на редовен бюджет за 2026 г. В извънредния удължителен закон се предвиждаше замразяване на всички бюджетни заплати на нивото от тази година. Изненадващо обаче преди второто му гласуване, което се случи с един час разлика от първото, депутатите от всички партии подкрепиха предложението на ПП-ДБ да се допише нов текст за повишение на всички бюджетни заплати от януари 2026 г. с инфлацията, измерена към 31 декември 2025 г. Очакванията са в края на тази година инфлацията да бъде около 5%.

Разпоредбата за повишение на бюджетните заплати с удължителен закон е в противоречие със Закона за публичните финанси, тя пряко нарушава и Закона за нормативните актове, алармират работодателите. Според тях Народното събрание е действало в нарушение на конституционния принцип на върховенството на закона и правовата държава. Сериозна е тревогата и за стабилността на публичните финанси и управлението на дефицита и държавния дълг в средносрочен и дългосрочен план.

Ето защо работодателските организации призовават президента Румен Радев да наложи вето на индексирането на заплатите в бюджетния сектор с инфлацията или да сезира КС за противоконституционност и нарушаване на правата на българските граждани. Същият призив за сезиране на КС е отправен и към омбудсмана Велислава Делчева, защото "веднъж създадени, тези опасни прецеденти доказано се преповтарят, но във все по-големи и по-опасни мащаби".