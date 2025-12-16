Удължителният закон за бюджета мина първо четене в ресорната комисия

БГНЕС Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев допусна, че с удължителния закон за бюджета може да се регламентира повишение на бюджетни заплати, но само с нивото на инфлацията.

С 13 гласа "за", 5 "против" и един въздържал се бюджетната комисия в парламента прие на първо четене удължителния бюджетен закон, внесен предния ден от правителството в оставка.

Двата синдиката остро възразиха пред депутатите за отказа им да приемат редовен бюджет за 2026 г. във варианта, който беше обсъден и одобрен от социалните партньори.

"Над 400 хиляди души ще останат със замразени заплати поне шест месеца догодина до приемането на редовен бюджет - не само държавни служители, полицаи и военни, а учители, преподаватели във висши учебни заведения, млади лекари, здравни специалисти, пощенски работници, работещи в столичния градски транспорт и много други", заяви лидерът на КНСБ Пламен Димитров. Той призова депутатите да приемат редовен бюджет за 2026 г., а при следващи избори новата власт да го актуализира според нейните политики. В противен случай има риск от социални протести, предупреди още Димитров.

Работодателските организации обаче твърдо застанаха зад удължителен закон, като по-добър вариант от бюджета, който беше коригиран и отново внесен от правителството на Росен Желязков.

Припомняме, че въпреки ревизирания бюджет недоволните от управляващата коалиция граждани отново излязоха на протести миналата седмица в столицата и редица градове в страната, което предизвика министър-председателя Росен Желязков да подаде оставка на правителството. В коригирания вариант на Бюджет 2026 обвързването на ръста на заплатите в редица бюджетни структури с този на средната заплата в страната бе премахнато, но за сметка на това бе разписано 10% увеличение на всички бюджетни заплати.

"Не искаме парите да се събират от реалния сектор и после щедро да се раздават на бюджетния. Не искаме българските работодатели постоянно да догонват онези с несъразмерно високо увеличаване на бюджетни възнаграждения", заяви председателят на БТПП Цветан Симеонов.

От АИКБ, БСК и КРИБ също бяха категорични, че само бъдещо управление трябва да предложи редовен бюджет, а дотогава е по-добре да действа удължителен закон, който не позволява да се трупат дефицити.

Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев (ГЕРБ) прикани представителите на политическите сили да кажат дали биха разглеждали коригирания вариант на редовния бюджет за 2026 г. и дали биха го подкрепили в зала вместо удължителен закон. "Няма вече управляващо мнозинство, затова трябва единодушие в зала", каза Добрев.

От изказванията на депутатите стана ясно, че ГЕРБ, БСП и ИТН са склонни да продължат с приемането на редовен бюджет. Нито един депутат от ДПС-Ново начало не взе отношение. "Само три партии подкрепят редовния бюджет, така че няма достатъчно гласове", заключи Добрев.

Той специално поиска да чуе мнението на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев. "Не виждам причина да подкрепяме редовен бюджет, макар и в коригиран вариант. Защото той върви в пакет с тригодишен фискално структурен план, а той предвижда вдигане на данъци и осигуровки след 2026 г., както и опасно увеличение на държавния дълг", каза Василев.

Лидерът на ПП обаче е склонен в удължителния закон за бюджета да бъде предвидено увеличение на бюджетни заплати, но само с ръста на очакваната инфлация. Според него при ръст на БВП ще има повишение на приходите при запазени данъчни ставки, което може да позволи допълнителни разходи.

Финансовият министър в оставка Теменужка Петкова остро реагира срещу подобна възможност. Тя обясни, че Законът за публичните финанси разписва ясно рамките, в които може да се харчат публични средства, когато няма редовен бюджет. "Няма приходна част, няма и разходна част, нямаме бюджетна рамка и не може да се рискува каква ще е инфлацията", коментира Петкова.

По-късно в интервю за БНР Деница Сачева, заместник-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС обяви, че ГЕРБ са за това да бъде приет редовен бюджет за 2026 г., защото е по-добър вариант от удължителен закон и е "по-добър и за хората, и за общините и бизнеса".

Това е нова позиция на партията-мандатоносител. Припомняме, че миналата седмица, когато правителството подаде оставка след поредните протести, лидерът Бойко Борисов бе категоричен, че "никакъв бюджет няма да се гледа от ГЕРБ".

"Твърдо решени сме България да влезе в 2026 г. с приет бюджет - удължителен или този, който е редовен. Редовният е по-добрият вариант. Редовният бюджет за 2026 г. не е изтеглен и се намира в деловодството на парламента, минал е през комисии и може да бъде подложен на първо гласуване, ако политическите партии се обединят около това", каза Сачева. Тя уточни, че в сряда сутринта ще има председателски съвет в НС, на който ще бъде обсъдена темата.

Сачева посочи ГЕРБ, БСП и ИТН като твърда подкрепа за приемане на редовен бюджет. "Нямам комуникация с ДПС-НН по темата за бюджета, но съм убедена, че биха взели решение, което да е разумно и да получава максимална политическа подкрепа", каза тя.