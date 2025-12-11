Медия без
България влиза в Европейския механизъм с вноска от €992 млн.

Страната ни бе одобрена за член на ЕСМ и ще има достъп до допълнителна финансова подкрепа

11 Дек. 2025
Димитър Радев (вляво) се срещна в Люксембург с изп.-директор на Механизма Пиер Граменя (в средата)
БНБ
Бордът на гуверньорите на Европейския стабилизационен механизъм (ЕСМ) одобри кандидатурата на България за членство в институцията и техническите условия, необходими за присъединяването на страната. Това обяви еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис след заседанието на Еврогрупата (държавите от еврозоната).

ЕСМ е важен елемент за стабилността в еврозоната. Той предоставя помощ на държави членки, които изпитват затруднения или са застрашени от затруднения с финансирането. Механизмът е създаден на 2 февруари 2012 г., седалището му е в Люксембург, а акционери са държавите от еврозоната. Чрез емитирането на дългови инструменти ЕСМ финансира заеми и други форми на помощ в подкрепа на държавите членки.

Днешното решение проправя пътя на България да започне процеса на ратифициране на Договора за ЕМС, както и на споразумението за неговото изменение. Страната ни официално ще стане член най-вероятно през първата половина на 2026 г.

След приемането България ще трябва да внесе и свой капиталов дял в ЕСМ. В началото тя ще се възползва от временен корекционен период от 12 г., в който на 5 годишни вноски ще внесе около €600 млн.  След изтичането на корекционния период, страната ще трябва да изплати и остатъка и така общият внесен капитал в Механизма ще достигне €992 млн. 

"Това решение е ключов момент в подготовката на страната за приемане на еврото и задълбочаване на интеграцията ѝ в европейската финансова рамка. Членството ще укрепи устойчивостта на България на рискове и ще подкрепи стабилността ѝ - заяви изп.-директор на Механизма Пиер Граменя. - След като се присъедини към ЕСМ от следващата година, България ще има достъп до мощна финансова защита и основен пласт от стабилност и доверие, което идва с членството в Механизма".  

Вчера управителят на БНБ Димитър Радев бе на Годишната вечеря на ЕСМ в Люксембург и произне се реч.

