Онлайн банкирането спира за няколко дни при въвеждането на еврото

Запасете се с левове и евро в брой не само в новогодишната нощ, но и в първите дни на 2026 г.

Днес, 06:36
"Планирайте предварително своите онлайн банкови операции, направете важните преводи и плащания преди посочените от вашата банка часове и дати", съветват банките.
При преминаването от левове в евро няколко дни в страната няма да е възможно да се извършват финансови операции през онлайн и мобилно банкиране.

Банките вече изпращат на клиентите си съобщения за периода, в който електронните им канали за разплащания няма да работят. Те варират от два до четири дни

По този повод банките съветват: "Планирайте предварително своите онлайн банкови операции, направете важните преводи и плащания преди посочените от вашата банка часове и дати".

Причината за този дълъг период на блокирани електронни разплащания е, че те са зависими от времето за превалутиране на основните счетоводни банкови системи и салдата по всички сметки на клиентите (разплащателни, депозитни, спестовни, както и кредитните им сметки), обясняват от финансовите институции. Промяната на всички тези системи, вкл. платежните системи за местни и международни преводи, системите за онлайн и мобилното банкиране и други, изисквала по-продължително технологично време.

Така към временното спиране за няколко часа на работата на ПОС-терминалите, се прибавя и още едно затруднение в разплащанията по новогодишните празници, което всички българи трябва да имат предвид. Припомняме, че българските банки вече информираха за спиране на плащанията през ПОС-терминали в заведения, магазини, бензиностанции и др., както и за онлайн покупки, от  21:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 01.00 часа на 1 януари 2026 г. 

 

Най-дълго време няма да работи мобилното банкиране на Уникредит Булбанк - от вечерта на 30 декември до 3 януари. Клиентите на тази банка няма да може да ползват Булбанк Онлайн и Булбанк Мобайл цели четири дни.

ОББ съобщи, че с нейните мобайл и онлайн приложения преводи ще може да бъдат нареждани до 14.00 ч на 30 декември, а след 20.30 ч ОББ Мобайл и ОББ Онлайн изобщо няма да бъдат достъпни.  Ако имате включени пуш известия в ОББ Мобайл, ще продължите да ги получавате за извършените плащания, като актуалният баланс след всяка трансакция ще бъде видим в тях. Възстановяването ще започне поетапно от 05:00 часа на 1 януари 2026 г., посочиха от банката.

Банка ДСК не дава точни часове за прекъсването на системите й за дигитално банкиране. Посочва само, че пренастройването ще започне на 31 декември около 16.00 ч и ще продължи "поне до края на 1 януари". Т.е. мобилното банкиране на ДСК няма да е достъпно около ден и половина.

Освен това банките предупреждават още, че междубанковите левови преводи и плащанията към бюджета ще са възможни до следобедните часове на 30 декември.

От ОББ посочват, че плащанията на битови сметки и местни данъци и такси ще бъдат преустановени в края на работния ден на 29 декември и ще стават достъпни поетапно от 3 януари след потвърждение на конкретния комунален доставчик за приключило превалутиране в билинг системата му. Затова от банката съветват: "Погрижете се за дома и автомобила си - платете битовите си сметки за ток, вода, интернет, местни данъци, застраховки до 28 декември 2025 г. или закупете винетка до 29 декември 2025 г., за да посрещнете празниците спокойно". 

Банкоматите няма да работят между 21.00 часа на 31 декември до 01.00 часа на 1 януари. Те ще бъдат заредени с еврови банкноти (наред с левовите) на 30 и 31 декември, но след 01.00 часа на 1 януари ще пускат само банкноти в евро. Депозитните банкомати ще приемат левове до края на януари 2026 г.

Заредете се с пари в брой - левове и евро, не само за Новогодишната нощ, но и за първите дни на 2026 г., съветват банките.

