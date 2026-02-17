В населението все още има левове и стотинки за 4.8 млрд. лв.

Към 16 февруари 2026 г. в населението все още има левови банкноти и монети за 4.8 млрд. лева. В същото време към тази дата в обращение са пуснати еврови банкноти и евромонети на общо стойност над 7.2 млрд. евро.

Това съобщи днес председателят на Координационния съвет за въвеждане на еврото Владимир Иванов. По думите му в последните 15 дни видимо е спаднал процесът на обмен на валутата. "Този процес върви към своя край, като се има предвид, че част от левовете и стотинките ще останат завинаги в населението", каза Иванов.

Очакванията на централната банка са до средата на годината да бъде събрана 90% от старата валута, а към момента са изтеглени 84.5% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г. Припомняме, че в началото на 2025 г. парите в обращение бяха около 30 млрд. лв., но над 10 млрд. лв. от тях бяха внесени в търговските банки през годината, за да бъдат автоматично обменени в евро от 1 януари 2026 г.

Обмяната на валута в клоновете на Български пощи в малките населени места също се забавя и намалява доста потребността на пощите от зареждане с евро, отчете още Иванов. От началото на годината пощите са обменили 205 милиона лева.

Нови 18 случая на пласиране на фалшиви евробанкноти в търговската мрежа са установени през последната седмица. Иззети са 2080 фалшиви банкноти, включително и реквизитни, с различни номинали, но преобладаващо от 100 евро.

Окръжна прокуратура и полицията в Ловеч все още разследват случая със заловените фалшиви евробанкноти за над 206 000 евро и дали част от тях са пуснати в обращение, обяви Владимир Иванов. Те бяха открити на 11 февруари в 51-годишен криминално проявен в района на Златна Панега.