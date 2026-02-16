Идат още по-високи сметки за ток, предупреди ЕНЕРГО-ПРО

ЕНЕРГО-ПРО - доставчик на електроенергия за Североизточна България, подготвя абонатите си за нови неприятни изненади със сметките.

"Тенденцията на повишена консумация, отчетена през януари, продължава и в началото на февруари. Средната стойност на издадените до момента февруарски фактури за част от клиентите е по-висока спрямо януарските с 10.74%", обяви компанията в съобщение до медиите. Ето и още данни:

- Средното потребление през февруари е 536 кВтч - спрямо 482 кВтч през януари. Това е 11,08 % ръст на месечна база, отразяващ по-високите стойности на потребена електроенергия от домакинствата.

- Спрямо февруари 2025 г. средната сметка за ток сега е с 25% по-висока - 72.00 евро този февруари срещу 57.50 евро преди година.

Другите доставчици все още не са разпространили подобна междинна информация.

"Лотария"

Това са частични отчетни данни за февруари, все още сме само в средата на месеца. При по-топло време в идните дни би трябвало да има по-малко потребление и по-ниски сметки.

Към днешна дата от "ЕНЕРГО-ПРО" обясняват, че "факторите, характерни за зимния сезон – ниски температури и повишено използване на отоплителни уреди, влияят върху потреблението, което от своя страна определя стойностите на издаваните за съответния период фактури".

От компанията подчертават също, че "посочените данни за сметките са средни и не могат автоматично да се отнесат към конкретен клиент, тъй като потреблението във всяко домакинство е индивидуално".

И уверяват, че са готови да предоставят на абонатите си всякакви разяснения, проверки и консултации, свързани с индивидуалните фактури.