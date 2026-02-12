Медия без
ТЕЦ "Марица изток" 2 ще замени 30% от въглищата с биомаса

Промяната на горивната база има за цел да осигури поевтиняване на произвежданата електроенергия

12 Февр. 2026
С намаляващо производство и без никакви реформи държавната въглищна ТЕЦ се задъхва икономически и от години разчита на непазарни мерки за оцеляването си.
Държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" ще започне експериментално изгаряне на отпадъчна дървесина, съобщи министърът на енергетиката Жечо Станков при посещение на комплекса.

Промяната на горивната база има за цел да осигури поевтиняване на произвежданата електроенергия.

В началото на експеримента ще се добавят 5% биомаса към лигнитните въглища, като постепенно количеството ще се увеличава до 30%. При достигане на това количество цената на електроенергията, произведена от държавния ТЕЦ, може да бъде намалена с до 50 евро/МВтч – това е сериозен резултат, който значително ще повиши конкурентоспособността на производството и ще увеличи необходимостта от добив на повече въглища, обясни министър Станков.

Освен по-евтино производството на електроенергия от изгаряне на отпадъчна дървесина щяло да стане и по-екологично, като се очаква въглеродните емисии да намалеят с около 50%.

Ако експериментът е успешен, това ще осигури по-стабилна заетост и перспектива за работа на комплекса "Марица изток", заяви енергийният министър. "Ако в момента в централата работят 5 блока, нашите надежди са догодина по това време, благодарение на включването на дървесен чипс в горивото, натоварването да е 100% и да работят всичките 8 блока", допълни той.

Закупуването на машини за включването на дървесен чипс можело да бъде финансирано с безвъзмездни средства от Фонда за справедлив преход, където на разположение са 88 млн. евро по линия на фондовете за въглищните региони, както и със заемни средства.

Министър Станков съобщи, че с пилотния проект са запознати и двете американски централи – ТЕЦ "Марица-изток" 1 и ТЕЦ "Марица-изток" 3. Ако експериментът има успех, те също имали готовност да добавят биомаса към лигнитните въглища в своите производства.

Експериментът с включването на отпадъчна дървесина в горивото за производство на електроенергия идва в резултат на едногодишно целенасочено търсене на устойчиви възможности за развитие на комплекса "Марица-изток". В процеса са включени водещи представители на сектора, както и учени с безспорна дългогодишна експертиза, увери министър Станков.

