Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

При този темп на растеж ще стигнем богатите страни след 28 години

Членството в ОИСР е следващата голяма цел на България, обяви премиерът Росен Желязков

05 Февр. 2026
Икономическият обзор на ОИСР за България бе представен от генералния секретар на ОИСР Матиас Корман в присъствието на премиера в оставка Росен Желязков.
Икономическият обзор на ОИСР за България бе представен от генералния секретар на ОИСР Матиас Корман в присъствието на премиера в оставка Росен Желязков.

Доходите в България продължават да се доближават до тези в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, макар и с по-бавни темпове от други държави в региона. Нарастването на производителността на труда обаче изостава. Средният доход на глава от населението в България вече е 60% от средното ниво за ОИСР.

Това се казва в най-новия Икономически обзор на ОИСР за България, който днес бе представен от генералния секретар на организацията Матиас Корман в присъствието на премиера в оставка Росен Желязков.

"Членството на България в ОИСР е следващата голяма икономическа и политическа задача пред нашето общество, която намира подкрепа от всяко едно правителство от 2018 г. насам", подчерта премиерът Желязков.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие обединява 38 най-развити страни в целия свят. България заяви намерението си да стане неин член през 2018 г. и оттогава следва пътна карта за присъединяване с покриване на показатели в 27 тематични групи.

"Напредъкът на България в покриването на критериите за членство в ОИСР е много добър въпреки честите промени на правителствата през последните 4 години.  Ценим високо продуктивния ангажимент на правителството през последните 12 месеца. Надяваме се да доведем процеса на присъединяване до успешен край до края на 2026 година“, отбеляза Корман. 

В икономическия доклад за България се посочват и редица критики и препоръки за насърчаване на инвестициите, икономическия растеж и заетостта.

"Икономическият растеж трябва постепенно да се пребалансира от потребление към инвестиции", съветват от ОИСР. 

Организацията предупреждава, че моделът на растеж, базиран на потребление, подхранвано от нарастващите заплати и ниските лихвени проценти, без да е обезпечен от ръст на производителността, е неустойчив. Според оценката на ОИСР при икономически растеж от 3% за 2025 г., той ще се забави до 2,6% през настоящата година и до 2,4% през следващата. При такива темпове ще са необходими 28 години, за да достигне България средните доходите в ОИСР.

България разполага с достатъчно възможности да повиши потенциалния си темп на растеж чрез структурни реформи, които увеличават инвестициите, повишават квалификацията, участието на пазара на труда и производителността, се казва в доклада.

Друга препоръка е свиването на бюджетните дефицити в следващите години и в дългосрочен план, въпреки ниските нива на държавния дълг спрямо БВП.

Отбелязва се, че търговията е забавена, със спад на износа и по-нисък растеж на вноса спрямо нивата преди ковид-пандемията. Това се дължи на загуба на конкурентоспособност заради по-високите цени на енергията и на разходите за труд за българските компании. Слабите инвестиции допълнително ограничават перспективите за растеж.

В доклада се отбелязва, че населението в България застарява бързо, а външната миграция намалява предлагането на работна сила, въпреки че нетната миграция е станала положителна през последните години.

Според прогнозите на ОИСР инфлацията ще се забави до 2,7% през настоящата година и допълнително до 2,4% през 2027 г. Съществува обаче риск от повишение на инфлация на фона на ръст на заплатите. 

Бързо застаряващото население на България допринася за един от най-големите дефицити на пенсионната система в ЕС. Организацията припомня, че недостигът в пенсионния фонд се покрива чрез данъчни приходи, налагайки значителна фискална тежест. Затова са необходими реформи в пенсионната система като развитието на частните пенсионни стълбове и увеличаване на възрастта за пенсиониране. Необходимо и повишаване на данъчната тежест върху имотите, тъй като най-големия сектор, привличащ инвестиции, са именно недвижимите имоти. Необходими са и по-строги мерки срещу сивата икономика като задължително плащане на заплати по банков път. 

От ОИСР съветват и за намаляване на административната тежест за бизнеса, преглед на съществуващите лицензионни и разрешителни режими, както и улесняване на навлизането на нови фирми на пазара.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ОИСР, заплати, доходи

Още новини по темата

Шофьорите изпревариха лекари и учители по заплати
25 Яну. 2026

Държавните фирми задължително ще назначават "агенти по почтеност"
28 Ноем. 2025

Университетите ще получат 10% по-висока субсидия за студентите си
19 Ноем. 2025

България, Унгария и Гърция са с най-ниски заплати в ЕС
13 Ноем. 2025

Увеличават бонусите на ректорите

03 Окт. 2025

Училищните директори не искат да глобяват родители
27 Септ. 2025

Заплатите в университетите са между 2100 и 5200 лв.
03 Септ. 2025

Заплата за автобояджия - 4000 лв., а за спешен лекар - 3950 лв.
23 Авг. 2025

Българите са най-недоволните в ЕС от финансовото си положение
21 Авг. 2025

Добре дошли в Дивия запад на заплатите!
23 Юли 2025

Банки отпускат 3 тегления от банкомат месечно без такса
11 Юли 2025

Държавата се "вслуша" в библиотекарите и не им вдигна заплатите

04 Юли 2025

Мехмед от село Риш изостава с 5 учебни години от връстника си от София
27 Юни 2025

Минималната заплата на асистентите в университетите скача до 2780 лв.

18 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ