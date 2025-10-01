Увеличават бонусите на ректорите

Увеличават се допълнителните възнаграждения на ректорите на държавните университети, които те получават при добро изпълнение на договорите им за управление с министъра на образованието. Това предвиждат промени в наредбата за въпросните бонуси, предложени от МОН.

Възнагражденията на ректорите по договорите им за управление се състоят от основно месечно възнаграждение и допълнително такова. Основното възнаграждение се определя като процент от средното месечно възнаграждение за академичната длъжност „асистент" в съответното висше училище. Той е 250% или 300% за първата година и 125% или 175% за следващите години. Това възнаграждение е в пряка зависимост от ежегодно определяната от МС минимална заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища. Размерът й трябва да е не по-малък от 125% от средната заплата за страната за последните 12 месеца, за които са публикувани официални данни на НСИ. От 2021 г. до момента тази минимална заплата за най-ниската академична длъжност е нараснала над 2 пъти - от 1300 лв. на 2780 лв., което води до подобно увеличение и на основните месечни възнаграждения на ректорите на държавните университети.

За разлика от основните им възнаграждения, които нарастват с темпа на растеж на заплатите в страната, допълнителните възнаграждения, включени в заплатите на ректорите, не се променят и са в размер на 500 лв., 1 500 лв. или 3 000 лв. месечно в зависимост от годишната оценка за постигане на междинните целеви стойности в политиката на висшето училище, обясняват от МОН. "Като постоянна величина, процентът на това допълнително възнаграждение в общата сума на възнаграждението на ректорите ежегодно намалява с увеличаване на минималната заплата за най-ниската академична длъжност. Това, от една страна, води до изоставане в темпа на нарастване на възнагражденията на ректорите спрямо темпа на увеличението на доходите в страната. От друга страна, методиката в Наредбата от 2020 г. вече води до абсолютно намаление във възнаграждението на ректорите след първата година, което не следва да се допуска", аргументират се те.

Затова предложението на МОН е и бонусите на ректорите да се определят като процент от средната заплата за асистентите в даденото висше училище. Процентът е заложен в таблици, като по този начин допълнителното възнаграждение на ректора ще нараства пропорционално на нарастването на средната заплата на асистентите в съответното висше училище.

Размери

Максималният размер на бонусите за една годна може да е до 36 000 лв., но само ако ректорът е получил максимална оценка 4 по договора си за управление. При оценка 3 - допълнителното възнаграждение за година е 18 000 лв., при 2 - 6000 лв. При оценка между 3 и 4 всяка стотна е 180 лв. допълнително на година. Както е известно, университетите у нас са отличници - всички имат оценки над 3.50, а почти 15 висши училища са с оценки 4. По оценки на наблюдатели самите договори за управление на ректорите с просветния министър са формални.