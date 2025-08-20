Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Заплата за автобояджия - 4000 лв., а за спешен лекар - 3950 лв.

Офертите за работа в бюрата по труда предлагат до 13 000 лв. възнаграждение

Днес, 06:37
Pixabay

Медицинска сестра в Перник може да печели двойно по-голяма заплата като готвачка, а автобояджия в Стара Загора ще се разписва срещу повече от лекар в спешна медицинска помощ. Това са някои от актуалните оферти за работа в електронната трудова борса, която Агенцията по заетостта обновява ежедневно с нови работни места, показва проверка на "Сега".

Към момента, свободните места в цялата страна са малко над 11 000, като заплащането варира от минимална заплата (1077 лв.) до 13 000 лв. за позицията на дизайнер на софтуер и софтуерни приложения и анализатори. Най-търсени са работници в преработващата промишленост, преподаватели преди началото на учебната година, както и персонал, полагащ грижи за други хора.

Офертите показват, че все още заплащането за някои дефицитни специалисти е доста по-ниско от това в сферата на услугите. В Стара Загора например се търси бояджия за превозни средства с обещание за 4000 лв. трудово възнаграждение. В същото време за лекар, оказващ спешна медицинска помощ, заплатата е 3950 лв. (макар че това вероятно няма да е целият доход, тъй като при медиците има голям дял допълнително материално стимулиране, което не влиза в посочената заплата - б.р.).

Очаквано, в столицата се предлагат позициите с най-голямо заплащане. В бюрото по труда "Възраждане" например се предлага позиция с 13 000 лв. заплата за разработчик на софтуер. 7905 лв. е посоченото възнаграждение за анализатор, търсен за проучване на пазари. За експерт по логистика се предлага 6200 лв. трудово възнаграждение. За ръководител сектор "Човешки ресурси" предложеното възнаграждение е 8150 лв.

В Кюстендил, където за последното тримесечие средната работна заплата е най-ниска в страната, масово позициите са за минимална заплата. За международни шофьори обаче се предлагат 5000 лв. месечно възнаграждение. За лекари има 12 свободни места, а заплатата е 3359 лв. За готвачи предложението е 2700 лв.

Смолян, другата област с ниска средна заплата, предлага 4000 лв. за инженер конструктор, но и там много от предложенията са за минимална заплата. Сравнително добре платени са работните места в строителството - в Свищов за арматурист заплатата е 2600 лв., в Сливен за кофражист се предлагат 3000 лв.

В Бургас също има голям глад за лекари. Там са обявени 11 позиции за лекар с месечно възнаграждение от 3620 лева. Отново в морския град се търсят и 10 лекарски асистенти. Луковит дава 2500 лв. за акушерка. В Пазарджик пък един фелдшер може да получава 2431 лв. Вакантни позиции за медицински сестри има и в София например, като заплатата е 2457 лева, а работата - на смени.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

заплати, заплата, бюро по труда

Още новини по темата

Добре дошли в Дивия запад на заплатите!
23 Юли 2025

Банки отпускат 3 тегления от банкомат месечно без такса
11 Юли 2025

Държавата се "вслуша" в библиотекарите и не им вдигна заплатите

04 Юли 2025

Минималната заплата на асистентите в университетите скача до 2780 лв.

18 Юни 2025

И служителите в метрото ще получат увеличение на заплатите
21 Май 2025

"Като в София": Варна иска от кабинета 6.5 млн. лв. за шофьорски заплати
20 Май 2025

Напрежение за заплати има и сред служители в Пловдив
19 Май 2025

Библиотекари протестират заради 1350 лв. заплата
09 Май 2025

2780 лв. става минималната заплата за асистентите в университетите

23 Апр. 2025

Основната заплата на върховните съдии и прокурори подгони 10 000 лв.
03 Апр. 2025

Минималната учителска заплата става 2131 лв.
31 Март 2025

В МВР се появи нов профсъюз - на чиновниците

25 Март 2025

Заплатата на главния секретар на МВР става 8800 лв., а на директорите - 5400 лв.

28 Яну. 2025

НЗОК ще може да контролира заплатите в болниците
19 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар