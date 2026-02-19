КЕВР потвърди за многократно завишени сметки за ток

Шефът на КЕВР Пламен Младеновски посочи, че при установени умишлено завишени сметки за ток ще има санкции за ЕРП-тата.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е залята с жалби на битови потребители, след като председателят Пламен Младеновски съобщи в началото на февруари, че регулаторът започва проверки на ЕРП-тата заради сигналите за завишени сметки за ток през януари.

В комисията са постъпили 1200 сигнала, но от електроразпределителните дружества постоянно постъпват нови и нови и броят им вече е над 2200.

Експертите проверяват сметките за месеците декември 2025 г. и януари 2026 г. спрямо същите от предния отоплителен сезон.

Младеновски коментира първоначалните обобщени резултати.

Между 40 и 45% от жалбоподателите в действителност са потребили по-малко енергия тази година спрямо миналата. Те обаче са подали жалби въпреки по-ниските сметки. Имало и такива с изключително ниско и дори нулево потребление на електроенергия.

"При други 20% има с около 10% по-голямо потребление, което е нормално предвид по-студеното време. Има и такива с действително няколко пъти завишено потребление", отбеляза шефът на КЕВР, цитиран от БТА.

Младеновски посочи, че експертите на комисията в момента идентифицират абонатите с големи отклонения и демонтират електромерите за проверка в независима от електроразпредителните дружества лаборатория.

Председателят на КЕВР призова гражданите да не изпращат жалби само за да заринат комисията с жалби, каквито призиви е имало в социалните мрежи. Той съобщи за случаи с по 2 лева сметка за ток или без потребление. Случвало се при телефонно обаждане за идентифицирането на абоната, отсреща човекът твърди, че не е пускал жалба. "В тези случаи има злоупотреба с лични данни", каза Младеновски.

Попитан кога се очаква да приключи проверката, председателят на КЕВР каза, че постоянно идват нови и нови жалби, което удължава срока.

Относно действията, които комисията предприема при установяване на действително надвишаване на сметките за ток, Младеновски обясни, че ако става дума за техническа грешка, фактурата се коригира и надвзетата сума се възстановява, докато при установена умишлена злоупотреба ще бъде и наложена санкция. Процентът на фактурите с технически грешки засега е много малък.

"Има напълно основателни жалби, при които наистина е допусната грешка, като още при самото установяване електроразпределителното дружество се коригира", посочи Младеновски.

Междувременно от "Електрохолд" съобщиха, че средното потребление на електроенергия от домакинствата в Западна България, отчетено във фактурите за декември и януари е близо 30% по-високо в сравнение с миналата година. Основен фактор за формирането на сметките за ток е индивидуалната консумация. При домакинствата, ползващи електроенергия за отопление, тя нараства значително през зимните месеци.

Върху потреблението влияят още изолацията на жилището, външната температура и други фактори. През януари средната температура в Западна България е 0 градуса спрямо 3.1 градуса за декември. Освен уредите за отопление, други големи консуматори на електричество в домакинството са бойлер, готварска печка, сушилня, фризер, хладилник и миялна машина.