Интересни фирми са допуснати до милионите за Стара Загора

Кабинетът в оставка Желязков е форсирал оценката на подадените предложения по една от най-големите схеми по оперативна програма "Развитие на регионите" - за подкрепа на инвестиции в големи предприятия в Стара Загора. От МРРБ са публикували списъка с допуснатите до финансиране фирми, както и недопуснатите. В списъка с отхвърлени предложения изненадващо се оказа "Мини Марица Изток".

Това става ясно от публикувания в информационната система за управление на средствата от ЕС списък с допуснати до техническа и финансова оценка проекти. В списъка има интересни фирми, включително крупни пътни строители.

Както "Сега" писа, по схемата се разпределят 472.7 млн. лв. Крайният срок за подаване на предложения изтече през ноември 2024 г., като право да кандидатстват имаха производствени предприятия на територията на област Стара Загора, както и на още 10 общини - Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа. Минималният размер на безвъзмездната помощ, за която може да се кандидатства, е 1 млн. лв., максималната - 20 млн. лв. Проектите реално са по-големи, защото има задължителен дял собствено финансиране. Това е схемата, по която възникна шумен скандал през 2023 г. след публикуването на индикативен списък с потенциални големи инвестиции в региона, който бе съставен непрозрачно и съдържаше и странни заявки.

В отговор на въпроси на "Сега" от края на януари от МРРБ уточниха, че по тази схема тече оценка за допустимост на предложенията и проекти са внесли 50 компании, като 3 междувременно са оттеглени. За останалите от МРРБ обясниха, че оценката е на два етапа - административно съответствие и допустимост, и финансова и техническа оценка, като се очаква класирането да приключи през март и договори да се сключват през второто тримесечие на 2026 г. Оказа се, че две седмици по-късно министерството е успяло да финализира оценката по допустимост. От поданетие 47 предложения по допустимост са отхвърлени 4. Останалите предложения преминават към финансова и техническа оценка.

В списъка с фирмите, които продължават, има интересни компании. Сред тях фигурират няколко пътно-строителни фирми с големи договори с АПИ и други възложители, включително и фирми, свързвани с лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. До финансиране е допуснат например проект за разширяване на производствения капацитет на предприятието на фирма АБ АД. С проект за развитие на производствени инвестиции е кандидатствала и компанията "Европейски пътища". Свързваната с Христофор Аманатидис-Таки "Нивел строй" също иска да изгражда нов стопански с енергийна ефективност, нов стопански обект и нови работни места ще изгражда и "Трейс груп холд". С проект за адаптиране към икономическия преход кандидатства и контрагентът на АПИ и играч в жп транспорта през друга компания фирма "ПИМК".

Интересно на фона на тежкото му финансово състояние е отпадането на държавното дружество "Мини Марица Изток". Дружеството е кандидатствало с проект за "Изграждане на фотоволтаичен парк с обща инсталирана мощност до 20 MWp и системи за съхранение на електроенергия с акумулаторни батерии около 29 MWh". Проектът не е допуснато заради множество проблеми с документацията, които фирмата е могла да отстрани, но не е направила. При прегледа на документацията е установено, че дружеството не е представило разработен спрямо изискванията бизнес план, финансовата обосновка не е била попълнена адекватно, в количествено-стойностната сметка са липсвали количества, не е представен ПУП и други груби пропуски, става ясно от списъка с недопуснатите кандидати. За мините обаче с пари от Фонда за справелдив преход ще се финансират и други крупни дейности извън тази схема.

С изискванията на МРРБ са се справили на етап допустимост други енергийни дружества - "Брикел", "КонтурГлобал Марица Изток 3 АД", с проект кандидатства военната "Арсенал", химическият "Неохим". Проекти имат и "Лидъл България", "Белла България" и "Загорка".

Пълният списък е публикуван тук.