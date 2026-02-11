АМ "Струма" стигна до обхода на Кресна

Огромни строителни работи ще кипят в Креснеското дефиле в следващите 3-4 години. Агенция "Пътна инфраструктура" обяви подробности за изграждането на обхода на град Кресна, който е важна част от големия проект Автомагистрала "Струма", и по-точно от лот 3.2.2. Лотът включва обхода на града и 10 километра магистрала. С оптимизъм пътната агенция е дала 3.5 години срок за строителните работи.

На терен вече са струпани над 60 тежкотоварни машини и над 170 строители плюс специална сондажна техника за изпълнение на пилоти (за мостовете), съобщиха от АПИ.

Обходният път, дълъг над 4 км, ще преминава източно над града, така че транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място. Той ще е с две ленти. Първите двеста метра от него ще са върху съществуващото шосе София - Кулата (път I-1), а трасето след това ще е напълно ново - покрай резервата „Тисата", над път I-1 и ж. п. линията София - Кулата.

Ще има два моста над река Струма и още един - над р. Влахинска. Проектът включва и два тунела - „Кресна 1" и „Кресна 2", с дължина съответно 359 м и 231 м. В края на участъка ще има площадка за отдих с търговска част и паркинг със 100 места.

Какво се случва

АПИ дава детайли за работата.

От терена се премахват хумусният слой, дървета и храсти. Правят частични реконструкции на електропроводи и напоителни канали. Подготвя се и фронт за единия от тунелите - укрепват се изкопите при предпорталните площадки.

Работи се по основите на мостовете - изпълняват се "пилоти" с диаметър 1,2 м и обща дължина около 650 м.

Работи се и всички подлези. Пресичанията със селскостопанските пътища ще се осъществяват на две нива чрез 4 подлеза, така че земеделци и фермери да стигат лесно и безопасно до имотите си, поясняват от АПИ.

Ще има и специални малки проходи - 22 на брой, за влечуги и костененурки, за опазване на биоразнообразието. За спиране на срутища и свлачища на две места ще бъдат инсталирани армирани мрежи (дълги 37 м и 71 м). Ще има и 119-метрова подпорна джоб стена.

Лотът

Проектирането и строителството са възложени на българо-португалско обединение - ДЗЗД „Струма - 3.2.2". В него участват „ГБС Инфраструктурно строителство" АД, „Главболгарстрой интернешънал" ЕАД и „ЕПОС – Емпреза Потругеза де Обрас Субтеренеас" АД, Португалия, и "Порто Салво" ЕООД.

Стойността на договора за целия лот 3.2.2 е 570 239 136.32 лв. или 291 558 640,74 евро. Строителният надзор е възложен на ДЗЗД „Струма 2019-ППИ-СВС", в което са „Пътинвест-инженеринг" АД и „SWS engineering Spa", Италия, Тренто (надзорът струва 9 413 253.89 лв. с ДДС или 4 883 860,05 евро).

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи на лот 3.2.2 по договор е 1286 календарни дни (три години и половина).

През 2023 г. беше довършен пътен възел „Кресна" - също част от лот 3.2.2 на АМ "Струма". Той бе допълнен с три нови връзки с път I-1/Е-79/ София - Кулата и участъка Кресна - Сандански.