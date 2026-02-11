Медия без
АМ "Струма" стигна до обхода на Кресна

АПИ се похвали, че форсира строителството на ключова част от магистралата

12 Февр. 2026
Кипят подготвителни работи.
АПИ
Огромни строителни работи ще кипят в Креснеското дефиле в следващите 3-4 години. Агенция "Пътна инфраструктура" обяви подробности за изграждането на обхода на град Кресна, който е важна част от големия проект Автомагистрала "Струма", и по-точно от лот 3.2.2. Лотът включва обхода на града и 10 километра магистрала. С оптимизъм пътната агенция е дала 3.5 години срок за строителните работи.  

На терен вече са струпани над 60 тежкотоварни машини и над 170 строители плюс специална сондажна техника за изпълнение на пилоти (за мостовете), съобщиха от АПИ.  

Обходният път, дълъг над 4 км, ще преминава източно над града, така че транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място. Той ще е с две ленти. Първите двеста метра от него ще са върху съществуващото шосе София - Кулата (път I-1), а трасето след това ще е напълно ново - покрай резервата „Тисата", над път I-1 и ж. п. линията София - Кулата. 

Ще има два моста над река Струма и още един - над р. Влахинска. Проектът включва и два тунела - „Кресна 1" и „Кресна 2", с дължина съответно 359 м и 231 м. В края на участъка ще има площадка за отдих с търговска част и паркинг със 100 места. 

Какво се случва
АПИ дава детайли за работата.

От терена се премахват хумусният слой, дървета и храсти. Правят частични реконструкции на електропроводи и напоителни канали. Подготвя се и фронт за единия от тунелите - укрепват се изкопите при предпорталните площадки.

Работи се по основите на мостовете - изпълняват се "пилоти" с диаметър 1,2 м и обща дължина около 650 м.

Работи се и всички подлези. Пресичанията със селскостопанските пътища ще се осъществяват на две нива чрез 4 подлеза, така че земеделци и фермери да стигат лесно и безопасно до имотите си, поясняват от АПИ.

Ще има и специални малки проходи -  22 на брой, за влечуги и костененурки, за опазване на биоразнообразието. За спиране на срутища и свлачища на две места ще бъдат инсталирани армирани мрежи (дълги 37 м и 71 м). Ще има и 119-метрова подпорна джоб стена. 

Лотът

Проектирането и строителството са възложени на българо-португалско обединение -  ДЗЗД „Струма - 3.2.2". В него участват „ГБС Инфраструктурно строителство" АД, „Главболгарстрой интернешънал" ЕАД и „ЕПОС – Емпреза Потругеза де Обрас Субтеренеас" АД, Португалия, и "Порто Салво" ЕООД.

Стойността на договора за целия лот 3.2.2 е 570 239 136.32 лв. или 291 558 640,74 евро. Строителният надзор е възложен на ДЗЗД „Струма 2019-ППИ-СВС", в което са „Пътинвест-инженеринг" АД и „SWS engineering Spa", Италия, Тренто (надзорът струва  9 413 253.89 лв. с ДДС или 4 883 860,05 евро).

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи на лот 3.2.2 по договор е 1286 календарни дни (три години и половина). 

През 2023 г. беше довършен пътен възел „Кресна" - също част от лот 3.2.2 на АМ "Струма". Той бе допълнен с три нови връзки с път I-1/Е-79/ София - Кулата и участъка Кресна - Сандански. 

АПИ
АПИ
АПИ
