Половината проекти за чиста енергия във въглищните региони са отхвърлени

Близо половината от подадените проекти по една от схемите за подкрепа на въглищните региони се оказаха отхвърлени още на ниво допустимост. 9 от общо 19 предложения на малки и средни предприятия и общини за финансиране на зони с фокус върху чистата енергия не са се справили с изискванията, става ясно от публикувания списък с допуснати до оценка проекти. По тази схема наличното финансиране е в размер на 149 млн. лв., като се финансират проекти на микро, малки и средни предприятия, инвестирали на териториите на общо 13 общини, оператори на индустриални зони или самите общини.

Очевидно схемата е затруднила кандидатите, защото делът на недопуснатите до разглеждане е голям. Сред недопуснатите до финансиране има и проекти на общини - на община Гълъбово, на община Тунджа, на община Дупница. Пълният списък и причините за недопускане са публикувани на подсайта на оперативна програма "Регионално развитие".

Вчера изтече крайният срок и по друга ключова схема за подкрепа на въглищните региони - за производствени инвестиции в големи предприятия. По тази схема ще се разпределят 462.7 млн. лв., като максималният размер финансиране на един проект е 20 млн. лв. Около тази схема преди време възникна бурен политически скандал, защото България следваше да изпрати индикативен списък с проекти. Проектите бяха събирани посред лятото, не бяха комуникирани и доведоха до шумен скандал с обвинения за предизвестен избор по процедурата. Към момента още няма информация колко компании са подали проекти в рамките на крайния срок 28 ноември. През 2026 г. бенефициентите ще имат достъп до близо 1 млрд. лв. финансиране в тези райони.