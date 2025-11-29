Медия без
Половината проекти за чиста енергия във въглищните региони са отхвърлени

9 от предложенията не са допуснати до оценка заради нередности по документацията

29 Ноем. 2025
Схемите за финансиране на въглищните региони най-сетне стартират.
Близо половината от подадените проекти по една от схемите за подкрепа на въглищните региони се оказаха отхвърлени още на ниво допустимост. 9 от общо 19 предложения на малки и средни предприятия и общини за финансиране на зони с фокус върху чистата енергия не са се справили с изискванията, става ясно от публикувания списък с допуснати до оценка проекти. По тази схема наличното финансиране е в размер на 149 млн. лв., като се финансират проекти на микро, малки и средни предприятия, инвестирали на териториите на общо 13 общини, оператори на индустриални зони или самите общини. 

Очевидно схемата е затруднила  кандидатите, защото делът на недопуснатите до разглеждане е голям. Сред недопуснатите до финансиране има и проекти на общини - на община Гълъбово, на община Тунджа, на община Дупница. Пълният списък и причините за недопускане са публикувани на  подсайта на оперативна програма "Регионално развитие". 

Вчера изтече крайният срок и по друга ключова схема за подкрепа на въглищните региони - за производствени инвестиции в големи предприятия. По тази схема ще се разпределят 462.7 млн. лв., като максималният размер финансиране на един проект е 20 млн. лв. Около тази схема преди време възникна бурен политически скандал, защото България следваше да изпрати индикативен списък с проекти. Проектите бяха събирани посред лятото, не бяха комуникирани и доведоха до шумен скандал с обвинения за предизвестен избор по процедурата. Към момента още няма информация колко компании са подали проекти в рамките на крайния срок 28 ноември. През 2026 г. бенефициентите ще имат достъп до близо 1 млрд. лв. финансиране в тези райони. 

