Аржентинският слънчоглед с пестициди ще бъде преработен в биодизел

Преработеният слънчоглед, доставен по море от Аржентина, в който бяха открити пестициди над нормата, няма да се използва за храна не само за хората, но и за животните, увери шефът на БАБХ Ангел Мавровски.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) гарантира, че слънчогледът, доставен по море от Аржентина, в който бяха установени пестициди над нормата, няма да се използва за храна не само за хората, но и за животните.

Това увери тази сутрин пред Нова тв изпълнителният директор на БАБХ Ангел Мавровски.

Както стана известно, и вторият кораб с аржентински слънчоглед се оказа с нива на пестициди над нормите. Установено е наличие на малатион три пъти над допустимото количество, както и наличие на тежките метали олово, кадмий и никел, каквито бяха установени и в товара на първия кораб.

"Пробите са взети директно от трюма на кораба и са изследвани в акредитирана лаборатория София", посочи Мавровски.

Той отбеляза, че доставчикът от Аржентина предварително е уверил българските власти, че слънчогледът няма отклонения. Първият кораб пристигна на 19 февруари и проверката установи неприемливи нива на пестициди и тежки метали. Веднага след това доставчикът обяви, че суровината ще бъде пренасочена за производство на биодизел. Не се посочва кой е преработвателят, но става ясно, че освен рафинерия за производство на олио, той има и съоръжения за производство на биодизел.

"Целият процес – от пристигането до разтоварването на слънчогледа в силозите – е преминал под контрола на БАБХ. Наблюдението ще продължи и върху преработката, влизането в складовете за съхранение и излизането на крайния продукт", увери шефът на БАБХ.

В петък е имало среща с ръководството на Агенция „Митници“, която също ще бди произведени от аржентинския слънчоглед храни и фуражи да не попаднат на европейския пазар.

"Целта ни е всяка стъпка да бъде контролирана", обясни Мавровски.

Вносителят е декларирал писмено, че пратките ще бъдат преработени в биодизел и технически суровини. "Дори остатъците от преработката - т.нар. слънчогледов шрот, няма да бъдат използвани в България и ЕС като храна за животните", увери Мавровски.

Директорът на БАБХ съобщи, че се очакват общо 10 кораба от Аржентина. Според него вносителят няма достатъчно мощности, които да могат да преработят такова количество в биодизел.

Мавровски не отговори на въпроса дали при толкова високо съдържание на пестициди, държавата няма да откаже да приеме следващите товари слънчоглед. Но подчерта, че всяка доставка ще е под засилен контрол на агенцията.

От Националната асоциация на зърнопроизводителите поискаха днес държавата да прекрати вноса на аржентински слънчоглед, ако няма ясна информация и гаранция къде отиват отпадните продукти от неговата преработка. Както е известно шротът от слънчоглед се използва като фураж за храна на животни.