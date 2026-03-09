Вторият товар аржентински слънчоглед не става за олио

И пробите от втория кораб с аржентински слънчоглед показват сериозни отклонения от нормите, съобщи Българската агенция за безопасност на храните. Лабораторният анализ е установил повишени нива на два пестицида - малатион и делтаметрин, като при малатиона превишението е три пъти над допустимото.

От БАБХ подчертават, че нищо от пратката няма да се появи на българския пазар. В официално писмо вносителят е уведомил, че слънчогледът ще отиде за производство на биодизел и износ към трети страни.

Също като при товара, пристигнал с първия кораб, пробите сега са показали и метали в слънчогледа - олово, кадмий и никел, но измерените стойности са под пределно допустимите концентрации.

БАБХ уверява, че нейни инспектори зорко следят целия процес по внос, транспорт и преработка на аржентинския слънчоглед.