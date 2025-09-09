Корупционен скандал провали Хавиер Милей на местните избори

Президентът на Аржентина Хавиер Милей претърпя най-тежкото си изборно поражение, откакто встъпи в длъжност.

На местните избори в неделя в провинция Буенос Айрес, където живеят почти 40% от избирателите, коалицията, водена от Милей, беше победена от опозицията с 47% срещу 34%, пише "Гардиън".

Резултатът можеше да не се приема толкова драматично, ако самият Милей не беше казал, че това е ''битка на живот или смърт'' срещу опозицията. Според анализатори съществено влияние е оказал корупционният скандал, който избухна неотдавна и в който е замесена сестра му Карина.

Милей призна поражението и заяви, че е допуснал политически грешки. Но заяви, че няма да ''отстъпи нито с милиметър в правителствената политика''. ''Курсът не само е потвърден - ще го ускорим и задълбочим още повече'', каза той.

Изборите в неделя обхванаха само някои места в провинция Буенос Айрес, без да се включва столицата със същото име. Там бяха проведени избори през май, които бяха спечелени от партията на президента.

На 26 октомври Аржентина ще проведе парламентарни избори.

Корупционен скандал

В края на миналия месец аржентинската полиция извърши обиски в офисите на Националната агенция за хора с увреждания (Andis) и във фармацевтична компания, замесена в корупционен скандал, в който е въвлечена сестрата на президента Хавиер Милей.

Обвиненията срещу Карина Милей – дясната ръка на президента и главен секретар на президентството – са най-сериозните досега, засягащи член от най-близкия му кръг, припомня БГНЕС, като се позовава на АФП.

Преди това Милей и сестра му бяха замеряни с камъни по време на предизборна кампания в предградие на Буенос Айрес на фона на нарастващо обществено недоволство заради скандала.

Карина Милей е обвинена, че е получавала 3% комисионна от сумите, които агенцията Andis е плащала на аржентинската фармацевтична компания Suizo Argentina за закупуване на лекарства.

Обвиненията бяха подкрепени от изтекли аудиозаписи, в които мъж – идентифициран в медиите като директора на агенцията Диего Спаньоло – се чува да казва: ''Карина взема три процента''.

Аржентинското правителство нарече аудиозаписите "незаконна разузнавателна операция", зад която стоят журналисти и "лица, свързани с руските спецслужби, имащи влияние във Венецуела".

Кабинетът подаде жалба в съда срещу YouTube-канала Carnaval, който публикува записите. В иска той твърди, че записита са част от "незаконна операция на спецслужбите", насочена към "дестабилизация на аржентинската демокрация".

На записите мъж, чийто глас прилича на Спаньоло, се оплаква, че не може да огласи информацията за корупционна мрежа, създадена в неговия офис за държавни покупки на лекарства, пише El Pais. Чиновникът твърди, че събраните пари са предназначени за сестрата на презиента Карина Милей и нейния главен съветник Едуардо Лула Менем. След публикуването на записите Спаньоло бе уволнен, а правителството започна да търси автора им. Милей нарече Спаньоло лъжец и обеща да го съди.

След това Carnaval публикува още един запис, този път от кабинета на Карина Милей, в който тя призовава своите събеседници към обединение. Съдържанието е безобидно, но самият факт, че някой записва разговори в кабинета на Карина Милей, е сериозен удар по президента.

След това в аржентинското правителство заговориха за крупна международна шпионска опрация с участието на руските и венецуелските спецслужби. Министърът по националната сигурност Патрисия Булрич заяви, че "чужди спецслужби се опитват да създадат хаос във властта". Прессекретарят на президента Мануел Адорни каза, че личните разговори на Карина Милей са били "обработени и разпространени с цел да се повлияе на изпълнителната власт". "Това не беше изтичане, това беше незаконна, планирана и целенасочена атака", смята той.

От Suizo Argentina също отрекоха всякакви злоупотреби.

Заради скандала и обвиненията аржентинският посланик в Москва Ферера Виейра бе извикан в руското външно министерство и му бе връчена нота. Русия отрича всякаква намеса в скандала.