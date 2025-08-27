Медия без
Сестрата на аржентинския президент е замесена в корупционен скандал

Аудиозапис свързва Карина Милей с предполагаеми подкупи, свързани с договори за лекарства за хора с увреждания

Днес, 19:16
Карина Милей
ЕПА/БГНЕС
Карина Милей

Аржентинският президент Хавиер Милей е изправен пред най-лошия предполагаем корупционен скандал в историята на администрацията си, в който е замесен не друг, а изключително влиятелната му сестра Карина, предава в. "Гардиън", като уточнява, че това се случва по-малко от два месеца преди ключови парламентарни избори.

Повече от седмица новините в страната са доминирани от аудиозаписи, в които бивш държавен служител обсъжда предполагаемото плащане на подкупи, свързани с покупката на лекарства за хора с увреждания. В записите Диего Спаньоло, ръководителят на Националната агенция за хората с увреждания и бивш адвокат на Милей, твърди, че сестрата на президента е присвоявала по 3% от всеки договор.

Спаньоло първоначално отрече, че на записите е той, но по-късно призна и беше освободен от поста след последвалата медийна шумотевица.

Скандалът избухна на 19 август, когато стрийминг каналът Carnaval публикува първите аудиозаписи, чийто източник все още е неизвестен.

В записите Спаньоло твърди, че предполагаемата схема е била осъществявана чрез фармацевтичната фирма Suizo Argentina, която твърди, че е изисквала 8% подкупи от други компании, търсещи държавни договори.

Съобщава се, че схемата е генерирала между 500 000 и 800 000 долара на месец подкупи, като се твърди, че 3% от тази сума е отивала при сестрата на Милей. Карина Милей е главен секретар на президентството - роля, която тя успяла да поеме, защото Милей отмени указ, забраняващ на роднини да заемат публични длъжности.

Спаньоло също така твърди, че е предупредил президента за предполагаемите измамни сделки: "Казах му: "Хавиер, знаеш, че крадат, че сестра ти краде."

С разрастването на скандала, адвокат Грегорио Далбон подаде наказателна жалба срещу Милей, Карина, Спаньоло и други, посочени в записите. Далбон представляваше бившата президентка Кристина Фернандес де Киршнер - главният политически противник на Милей. На нея ѝ беше забранено да се занимава с  политика доживот и беше поставена под домашен арест през юни, след като Върховният съд потвърди шестгодишна присъда за корупция.

Федерален съдия разпореди разследване и полицейски акции на десетки адреси. В дома на един от собствениците на Suizo Argentina са иззети 266 000 долара в брой.

Ключови думи:

Карина Милей, Хавиер Милей, Аржентина

