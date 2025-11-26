Bloomberg извади тайни записи на разговори между Уиткоф, Дмитриев и Ушаков

Bloomberg публикува "разшифровки" на разговори между между специалният пратеник на Доналд Тръмп за мирните мисии Стив Уиткоф, Юрий Ушаков - най-високопоставеният външнополитически съветник на Владимир Путин и специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев. Дмитриев нарече тези разшифровки фалшификат.

В един от разговорите представители на Русия обсъждат подготовката на собствен мирен план, който след това могат да предадат на САЩ, „а те нека го представят като свой“.

Според изданието, в разговор на 14 октомври Уиткоф е помагал на Ушаков да изгради стратегия за комуникация на Путин с Тръмп, предлагал е формулировки за поздравления и идея за мирен план от 20 точки. Той също така уж е съветвал Путин да се обади на Тръмп преди посещението на Зеленски в Белия дом.

В друг разговор на 29 октомври (представен по-долу) Дмитриев и Ушаков са обсъждали подготовката на руската версия на плана, която след това може да бъде предадена неформално на САЩ.

Ушаков: Ало

Дмитриев: Юрий Викторович

Ушаков: Да, Кирил Александрович, ами, аз всичко изпратих там. Утре ще разговаряме.

Дмитриев: Ами чудесно, чудесно. Да, да, да. Аз отлетях за Саудитска Арабия, но мисля, че е много важно, да, защото това е много добър път напред.

Ушаков: Ами, ние трябва да дадем максимално, мислиш ли, навярно, какво смяташ? А иначе какво да предаваме?

Дмитриев: Не, вижте. Струва ми се, че тази хартия, просто ще я направим като че ли в нашата позиция и аз просто неформално направо ще я предам. Всичко това е неформално. А те нека го представят като свой. Но аз мисля, че те няма да вземат съвсем нашата версия, но поне максимално близка до нея.

Ушаков: Ами именно в това е въпросът, че те може да не я вземат, а да кажат, че е съгласувана с нас. Ето от това се страхувам.

Дмитриев: Не, не, не. Това със сигурност аз, направо заедно с Вас.. ами както Вие кажете дума по дума, аз ще кажа.

Ушаков: Те могат след това да я преиначат и това е. Ами, има такава опасност. Има. Е, добре, нищо. Ще видим.

Дмитриев: Да, просто мисля, че така... И после Вие също можете да поговорите със Стив по тази хартия. Тоест, ще го направим внимателно.

Ушаков: (не се разбира)

Дмитриев: Огромно благодаря, Юрий Викторович. Благодаря Ви огромно. Благодаря. Довиждане.

В телефонен разговор на 14 октомври, който продължава малко повече от пет минути, Уиткоф съветва Юрий Ушаков, най-важният помощник на Путин по външната политика, как руският лидер трябва да повдигне въпроса пред Тръмп

[телефонно позвъняване]

Стив Уиткоф: Здравей, Юри.

Юрий Ушаков: Да, Стив, Здравей, как си?

Уиткоф: Добре, Юри. Как я караш?

Ушаков: Добре съм. Поздравления, приятелю.

Уиткоф: Благодаря.

Ушаков: Свърши страхотна работа. Просто страхотна работа. Много ти благодаря. Благодаря, благодаря.

Уиткоф: Благодаря Ти, Юри и благодаря за подкрепата. Знам, че вашата страна го подкрепи и ви благодаря.

Ушаков: Да, Да, да. Да. Знаете, че затова прекратяваме организирането на първата руско-арабска среща на върха.

Уиткоф: да.

Ушаков: да, защото смятаме, че вие правите истинската работа там в региона.

Уиткоф: добре, слушай. Ще ти кажа нещо. Мисля, че ако разрешим руско-украинското нещо, всички ще подскачат от радост.

Ушаков: Да, да, да. Да, трябва да решиш само един проблем. [смее се]

Уиткоф: какво?

Ушаков: руско-украинската война.

Уиткоф: знам! Как ще разрешим това?

Ушаков: приятелю, просто искам съвета ти. Смятате ли, че ще бъде полезно, ако нашите шефове говорят по телефона?

Уиткоф: ДА, Искам.

Ушаков: А когато мислиш, че е възможно?

Уиткоф: мисля, че веднага щом предложиш, моят човек е готов да го направи.

Ушаков: добре, добре.

Уиткоф: Юри, Юри, Ето какво бих направил. Моята препоръка.

Ушаков: да, моля.

Уиткоф: Бих се обадил и бих повторил, че поздравявате президента за това постижение, че го подкрепихте, че го подкрепихте, че уважавате, че той е човек на мира и просто, наистина се радвате, че това се случва. Така че бих казал. Мисля, че от това ще стане наистина добро решение.

Защото ... нека ви кажа какво казах на президента. Казах на президента, че Русия винаги е искала мирно споразумение. Това е моето убеждение. Казах на президента, че вярвам в това. И вярвам, че въпросът е, въпросът е, че имаме две нации, които трудно постигат компромис, и когато го направим, ще имаме мирно споразумение. Дори си мисля, че може да предложим мирно предложение от 20 точки, точно както направихме в Газа. Съставихме 20-точков план на Тръмп, който беше 20 точки за мир и мисля, че може би ще направим същото и с вас. Това искам да кажа...

Ушаков: добре, добре, приятелю. Мисля, че точно това нашите лидери могат да обсъдят. Хей Стив, аз съм съгласен с вас, че той ще поздрави, той ще каже, че Г-н Тръмп е истински човек на мира и така и така. Това ще каже той.

Уиткоф: Ето какво мисля - би било невероятно.

Ушаков: добре, добре.

Уиткоф: какво ако, какво ако... изслушай ме...

Ушаков: ще обсъдя това с шефа си и след това ще се обадя пак. ОК?

Уиткоф: да, защото слушай какво ти казвам. Просто искам да кажете, може би просто да кажете това на президента Путин, защото знаете, че имам най-дълбоко уважение към президента Путин.

Ушаков: Да, Да.

Уиткоф: Може да каже на президента Тръмп: Знаете ли, Стив и Юри обсъдиха много подобен 20-точков план за мир и това може да е нещо, което според нас би могло да промени нещата малко, ние сме отворени за подобни неща - да проучим какво ще е необходимо, за да се постигне мирно споразумение. Сега, аз към вас, знам какво ще е необходимо, за да се постигне мирно споразумение: Донецк и може би размяна на земя някъде. Но вместо да говорим по този начин, нека да говорим повече, Надявам се, защото мисля, че ще постигнем сделка тук. И мисля, че Юри, президентът ще ми даде много пространство и дискретност, за да стигна до сделката.

Ушаков: разбирам...

Уиткоф: и още нещо: Зеленски ще дойде в Белия дом в петък.

Ушаков: знам това. [смях]

Уиткоф: ще отида на тази среща, защото ме искат там, но мисля, че ако е възможно, ще се обадим на шефа ти преди срещата в петък.

Ушаков: Преди, преди-да?

Уиткоф: правилно.

Ушаков: добре, добре. Получих съвета ти. Ще го обсъдя с шефа си и ще се обадя.

Уиткоф: добре, Юри, ще ти се обадя скоро.

Ушаков: чудесно, чудесно. Много ти благодаря. Благодаря ти.

Уиткоф: Чао, чао.

Ушаков: Чао.

[Край на разговора]